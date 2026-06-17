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UP के गन्ना किसानों को सम्मानित करेगी सरकार; जानें कैसे करें आवेदन, क्या है पूरी प्रक्रिया

मेरठ: यूपी सरकार गन्ना किसानों के लिए खास योजना लेकर आई है. इसके तहत प्रदेश की सभी गन्ना समितियों में ‘गन्ना कृषक सम्मान योजना’ का संचालन किया जाएगा. स्कीम में गन्ना किसानों को सम्मानित किया जाएगा.

प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए इसी सत्र 2026-2027 से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है. विशेष रूप से उत्कृष्ट गन्ना उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन समेत वितरण और नवाचार के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को योजना सम्मानित किया जाएगा.

मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि शासन की तरफ से इस योजना की शुरुआत 2026-2027 के लिए की गई है. इसमें प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले गन्ना उत्पादक किसानों को पुरस्कार के रूप में धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा.

प्रथम स्थान पाने वाले को 10 हजार रुपए. दूसरे नंबर पर आने वाले गन्ना उत्पादक किसान को 7500 रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाले किसान को 5 हजार रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है.

विजेता किसानों को समिति की सामान्य निकाय बैठक में शॉल, मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. ऐसे किसान जो यह समझते हैं कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने निर्धारित बिंदुओं के आधार पर गन्ना की फसल उगाई है तो वह आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गन्ना खेती को अधिक लाभकारी, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाना है. योजना का उद्देश्य गन्ना उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के साथ ही वितरण, प्राकृतिक खेती के अलावा अधिकतम गन्ना आपूर्ति के क्षेत्र में बेहतर करना है.

इसमें अलग-अलग श्रेणी निर्धारित की गई है. विशेष रूप से इस योजना में प्रदेश भर की सभी गन्ना समितियों में ऐसे किसानों को चुना जाएगा जो कि गन्ना उपज में वृद्धि, प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज के उत्पादन के अलावा वितरण को बढ़ावा देने का काम करेंगे. प्राकृतिक एवं विषमुक्त गन्ना खेती को प्रोत्साहित करने वाले किसानों में से भी चिन्हित किसान भी सम्मानित किए जाएंगे.