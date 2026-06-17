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UP के गन्ना किसानों को सम्मानित करेगी सरकार; जानें कैसे करें आवेदन, क्या है पूरी प्रक्रिया

मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त ने बताया कि शासन द्वारा योजना की शुरुआत 2026-2027 के लिए की गई है.

UP के गन्ना किसानों को सम्मानित करेगी सरकार.
UP के गन्ना किसानों को सम्मानित करेगी सरकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:17 AM IST

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मेरठ: यूपी सरकार गन्ना किसानों के लिए खास योजना लेकर आई है. इसके तहत प्रदेश की सभी गन्ना समितियों में ‘गन्ना कृषक सम्मान योजना’ का संचालन किया जाएगा. स्कीम में गन्ना किसानों को सम्मानित किया जाएगा.

प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए इसी सत्र 2026-2027 से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है. विशेष रूप से उत्कृष्ट गन्ना उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन समेत वितरण और नवाचार के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को योजना सम्मानित किया जाएगा.

मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि शासन की तरफ से इस योजना की शुरुआत 2026-2027 के लिए की गई है. इसमें प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले गन्ना उत्पादक किसानों को पुरस्कार के रूप में धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा.

प्रथम स्थान पाने वाले को 10 हजार रुपए. दूसरे नंबर पर आने वाले गन्ना उत्पादक किसान को 7500 रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाले किसान को 5 हजार रुपए की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है.

विजेता किसानों को समिति की सामान्य निकाय बैठक में शॉल, मोमेंटो और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. ऐसे किसान जो यह समझते हैं कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, उन्होंने निर्धारित बिंदुओं के आधार पर गन्ना की फसल उगाई है तो वह आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में गन्ना खेती को अधिक लाभकारी, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाना है. योजना का उद्देश्य गन्ना उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के साथ ही वितरण, प्राकृतिक खेती के अलावा अधिकतम गन्ना आपूर्ति के क्षेत्र में बेहतर करना है.

इसमें अलग-अलग श्रेणी निर्धारित की गई है. विशेष रूप से इस योजना में प्रदेश भर की सभी गन्ना समितियों में ऐसे किसानों को चुना जाएगा जो कि गन्ना उपज में वृद्धि, प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज के उत्पादन के अलावा वितरण को बढ़ावा देने का काम करेंगे. प्राकृतिक एवं विषमुक्त गन्ना खेती को प्रोत्साहित करने वाले किसानों में से भी चिन्हित किसान भी सम्मानित किए जाएंगे.

जानें नियम और शर्तें: मेरठ परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त ने बताया कि इस योजना में भाग लेने के लिए कुछ नियम और शर्ते भी निर्धारित हैं. इसके तहत किसानों को संबंधित गन्ना समिति का सदस्य होना आवश्यक शर्त है.

वहीं, दूसरी शर्त यह भी है कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति पात्रता के दायरे में आएगा जो नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता है. इसके अलावा ऐसे लोगों पर समिति का बकाया नहीं होना चाहिए. साथ ही अतिरिक्त गन्ना आपूर्ति निर्धारित नियमों के अनुरूप की गई होनी चाहिए. पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा.

चार श्रेणीयों में मिलेगा पुरस्कार: पुरस्कार के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की गई है. प्रथम श्रेणी में पेड़ी गन्ना, उत्पादकता श्रेणी में क्रॉप कटिंग के आधार पर चयन होगा. द्वितीय श्रेणी में बीज गन्ना उत्पादन एवं वितरण में गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन और वितरण को आधार बनाया जाएगा.

तृतीय श्रेणी में प्राकृतिक खेती में जैविक एवं विषमुक्त पद्धति अपनाने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी. चतुर्थ श्रेणी में प्रतिभाग करने के लिए शुल्क एवं फार्म भरने की आवश्यकता नही होगी. चतुर्थ श्रेणी में सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति श्रेणी में चीनी मिल को सर्वाधिक गन्ना उपलब्ध कराने वाले किसानों का चयन किया जाएगा.

इसके लिए 50 रुपए के साथ संबंधित गन्ना समिति कार्यालय में आवेदन करना होगा. यह आवेदन पत्र निश्चित शुल्क के साथ गन्ना समिति में भी जमा कराए जाएंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है.

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