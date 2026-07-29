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जजों की कोर्ट टाइमिंग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या की टिप्पणी? याचिका खारिज

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों के समय पर बैठने को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट ने एडवोकेट अरुण मिश्र की इस याचिका को गलत अवधारणा वाली बताते कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह के आदेश की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

​अधिवक्ता अरुण मिश्र ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की थी कि हाईकोर्ट के वर्ष 2008 के फुल कोर्ट प्रस्ताव को सख्ती से लागू किया जाए. इस प्रस्ताव में अदालत का समय सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक याची का तर्क था कि एक विशेष दिन पर कुछ अदालतें अपने तय समय पर नहीं बैठीं. खंडपीठ ने पाया कि याचिका अधूरे तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई है. याची ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उस विशेष दिन कितनी अदालतें निर्धारित समय के बाद भी बैठीं और न्यायिक कार्य जारी रखा. साथ ही इस न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ ही परमादेश जारी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता. इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

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