ETV Bharat / state

शारीरिक दक्षता परीक्षा में युवा बिल्कुल भी न करें यह गलतियां! जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मेरठ : शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं. कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि कुछ अभ्यर्थी दौड़ते समय अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं, कई लोगों की सांस फूल जाती है और कई लोग बेहोश हो जाते हैं. आइये जानते हैं कि किसी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने अलग-अलग एक्सपर्ट्स से बातचीत की.

'लिखित परीक्षा की तैयारी के दौरान दौड़ने का भी करें अभ्यास' : अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के कोच गौरव त्यागी बताते हैं कि प्राय: यह देखा भी जाता है कि जब भी कहीं कोई प्रतियोगिता होती है, या भर्ती परीक्षा होती है तो बहुत से बच्चे उसमें दौड़ नहीं कर पाते क्योंकि वे तरीके से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं. उनका मानना है कि जब ऐसे बच्चे लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसी के साथ-साथ उन्हें दौड़ने का भी अभ्यास शुरू कर देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हर दिन एक निश्चित समय अवधि तय करके उन्हें अभ्यास करना चाहिए. अगर शारीरिक परीक्षा की तैयारी समय से पहले करना शुरू कर दें तो फिर कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि उन्हें ग्राउंड पर दिक्कतों का सामना करना पड़े. दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब हमें कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होती है तो हमें अपने शारीरिक क्षमताओं का आभास नहीं होता.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)

'अपनी क्षमताओं का आभास होना चाहिए' : उनका कहना है कि कई बार ऐसे में अभ्यर्थी उन बच्चों का साथ पकड़ लेते हैं जो कि पूरी तरह से फिट होते हैं और जिनकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी होती है. जबकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमें अपनी क्षमताओं का आभास होना चाहिए और अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही अपनी तैयारी को करना चाहिए. ऐसे में कंपैरिजन और कंपटीशन में हम कई बार उस फिट बच्चे का साथ पकड़ लेते हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि यह तरीका बेहद ही गलत है.

'अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ना चाहिए' : उनका कहना है कि ऐसे में हमें यह मालूम नहीं होता है कि हम कितने फिट हैं और हम जिसके साथ दौड़ रहे हैं, उनकी क्षमता में और हमारी क्षमता में अंतर हो सकता है. हमें अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ना चाहिए न कि दूसरे की क्षमता के अनुसार. तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें कोई शारीरिक बीमारी है, कोई आंतरिक समस्या है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना ट्रीटमेंट समय से कर लेना चाहिए.

कोच गौरव त्यागी (Photo credit: ETV Bharat)

'अभ्यर्थी किसी बीमारी को न छुपाएं' : उनका कहना है कि अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है और हम अपनी क्षमताओं से अधिक प्रयत्न करते हैं तो कई बार यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है. वह कहते हैं कि अभ्यर्थी किसी बीमारी को न छुपाएं और जब स्वस्थ हो जाएं तो उसके बाद फिर से वह आवेदन कर सकते हैं. वह कहते हैं कि अगर इस छोटी सी बात को नजरअंदाज किया तो इससे उन पर खराब प्रभाव पड़ सकता है. वह कहते हैं कि किसी भी तरह से ये विशेष ध्यान रखें कि अपने शरीर के साथ कोई भी प्रयोग किसी के कहने या उकसाने पर कतई न करें.

'कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी' : मेरठ के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग कहते हैं कि अनेकों बार जब कोई भर्ती प्रक्रिया होती है तो वे भी टीम के साथ जाते हैं. वह बताते हैं कि हर दिन ऐसी सूचना अब फिजिकल टेस्ट के दौरान आती हैं जब बच्चे बेहोश हो जाते हैं. उनकी हार्टबीट बढ़ जाती है. कई बार तो कई बच्चों की स्थिति बेहद ही क्रिटिकल भी हो जाती है. वह कहते हैं कि जब भी कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा किसी भी युवा को देनी होती है तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग (Photo credit: ETV Bharat)

'पहले दिन नींद भी ठीक से पूरी करें' : वह बताते हैं कि ऐसे में सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने चाहिए. टेंशन न लें, पहले दिन नींद भी ठीक से पूरी करें. वह बताते हैं कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है तो उन्होंने भी काफी बार ड्यूटी की है और वह भी जगह-जगह भर्ती प्रक्रिया के दौरान जाते हैं. वह कहते हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चे किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक साथ कई कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं.

'शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए' : वह बताते हैं कि ऐसे में वह शारीरिक परीक्षा को लेकर पहले से ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से उन्हें ऐसी समस्याओं को कई बार झेलने पड़ जाता है. वरिष्ठ चिकित्सक का कहना है कि पर्याप्त समय अपनी तैयारी को ना दे पाने के कारण वह अपनी शारीरिक क्षमता का विकास नहीं कर पाते हैं, ऐसे में शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए. वह बताते हैं कि सबसे जरूरी होता है कि शरीर में हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा बनाए रखें. नियमित सामान्य तरीके से दौड़ करें. बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं होता है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है. अगर एक से डेढ़ महीने भी अभ्यर्थी लगातार नियमित रूप से तैयारी कर लेते हैं, तब भी वह भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के मुताबिक दौड़ को आसानी से पूरा कर सकते हैं.

'10 वर्षों से बच्चों को करा रहे प्रशिक्षण' : मेरठ कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन विभाग के प्रोफेसर योगेश कुमार बताते हैं कि उन्हें 10 वर्ष यहां बच्चों को प्रशिक्षण करते हुए हो गए हैं. वह बताते हैं कि इन दिनों वह देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2.4 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना होता है, जबकि लड़कों के लिए 4.8 कम यानी लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना होता है.