शारीरिक दक्षता परीक्षा में युवा बिल्कुल भी न करें यह गलतियां! जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के कोच, वरिष्ठ चिकित्सक और काॅलेज के प्रोफेसर ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:07 PM IST
मेरठ : शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं. कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि कुछ अभ्यर्थी दौड़ते समय अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं, कई लोगों की सांस फूल जाती है और कई लोग बेहोश हो जाते हैं. आइये जानते हैं कि किसी भी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने अलग-अलग एक्सपर्ट्स से बातचीत की.
'लिखित परीक्षा की तैयारी के दौरान दौड़ने का भी करें अभ्यास' : अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के कोच गौरव त्यागी बताते हैं कि प्राय: यह देखा भी जाता है कि जब भी कहीं कोई प्रतियोगिता होती है, या भर्ती परीक्षा होती है तो बहुत से बच्चे उसमें दौड़ नहीं कर पाते क्योंकि वे तरीके से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं. उनका मानना है कि जब ऐसे बच्चे लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसी के साथ-साथ उन्हें दौड़ने का भी अभ्यास शुरू कर देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हर दिन एक निश्चित समय अवधि तय करके उन्हें अभ्यास करना चाहिए. अगर शारीरिक परीक्षा की तैयारी समय से पहले करना शुरू कर दें तो फिर कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि उन्हें ग्राउंड पर दिक्कतों का सामना करना पड़े. दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जब हमें कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होती है तो हमें अपने शारीरिक क्षमताओं का आभास नहीं होता.
'अपनी क्षमताओं का आभास होना चाहिए' : उनका कहना है कि कई बार ऐसे में अभ्यर्थी उन बच्चों का साथ पकड़ लेते हैं जो कि पूरी तरह से फिट होते हैं और जिनकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी होती है. जबकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमें अपनी क्षमताओं का आभास होना चाहिए और अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही अपनी तैयारी को करना चाहिए. ऐसे में कंपैरिजन और कंपटीशन में हम कई बार उस फिट बच्चे का साथ पकड़ लेते हैं, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि यह तरीका बेहद ही गलत है.
'अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ना चाहिए' : उनका कहना है कि ऐसे में हमें यह मालूम नहीं होता है कि हम कितने फिट हैं और हम जिसके साथ दौड़ रहे हैं, उनकी क्षमता में और हमारी क्षमता में अंतर हो सकता है. हमें अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ना चाहिए न कि दूसरे की क्षमता के अनुसार. तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमें कोई शारीरिक बीमारी है, कोई आंतरिक समस्या है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना ट्रीटमेंट समय से कर लेना चाहिए.
'अभ्यर्थी किसी बीमारी को न छुपाएं' : उनका कहना है कि अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है और हम अपनी क्षमताओं से अधिक प्रयत्न करते हैं तो कई बार यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है. वह कहते हैं कि अभ्यर्थी किसी बीमारी को न छुपाएं और जब स्वस्थ हो जाएं तो उसके बाद फिर से वह आवेदन कर सकते हैं. वह कहते हैं कि अगर इस छोटी सी बात को नजरअंदाज किया तो इससे उन पर खराब प्रभाव पड़ सकता है. वह कहते हैं कि किसी भी तरह से ये विशेष ध्यान रखें कि अपने शरीर के साथ कोई भी प्रयोग किसी के कहने या उकसाने पर कतई न करें.
'कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी' : मेरठ के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनुराग कहते हैं कि अनेकों बार जब कोई भर्ती प्रक्रिया होती है तो वे भी टीम के साथ जाते हैं. वह बताते हैं कि हर दिन ऐसी सूचना अब फिजिकल टेस्ट के दौरान आती हैं जब बच्चे बेहोश हो जाते हैं. उनकी हार्टबीट बढ़ जाती है. कई बार तो कई बच्चों की स्थिति बेहद ही क्रिटिकल भी हो जाती है. वह कहते हैं कि जब भी कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा किसी भी युवा को देनी होती है तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
'पहले दिन नींद भी ठीक से पूरी करें' : वह बताते हैं कि ऐसे में सबसे पहले आवश्यक है कि ऐसे अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने चाहिए. टेंशन न लें, पहले दिन नींद भी ठीक से पूरी करें. वह बताते हैं कि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है तो उन्होंने भी काफी बार ड्यूटी की है और वह भी जगह-जगह भर्ती प्रक्रिया के दौरान जाते हैं. वह कहते हैं कि ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चे किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक साथ कई कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं.
'शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए' : वह बताते हैं कि ऐसे में वह शारीरिक परीक्षा को लेकर पहले से ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से उन्हें ऐसी समस्याओं को कई बार झेलने पड़ जाता है. वरिष्ठ चिकित्सक का कहना है कि पर्याप्त समय अपनी तैयारी को ना दे पाने के कारण वह अपनी शारीरिक क्षमता का विकास नहीं कर पाते हैं, ऐसे में शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए. वह बताते हैं कि सबसे जरूरी होता है कि शरीर में हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा बनाए रखें. नियमित सामान्य तरीके से दौड़ करें. बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं होता है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है. अगर एक से डेढ़ महीने भी अभ्यर्थी लगातार नियमित रूप से तैयारी कर लेते हैं, तब भी वह भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के मुताबिक दौड़ को आसानी से पूरा कर सकते हैं.
'10 वर्षों से बच्चों को करा रहे प्रशिक्षण' : मेरठ कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन विभाग के प्रोफेसर योगेश कुमार बताते हैं कि उन्हें 10 वर्ष यहां बच्चों को प्रशिक्षण करते हुए हो गए हैं. वह बताते हैं कि इन दिनों वह देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2.4 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ना होता है, जबकि लड़कों के लिए 4.8 कम यानी लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना होता है.
वह बताते हैं कि क्योंकि इतने लंबे समय से वह देख रहे हैं कि जो प्री वर्कआउट उत्पाद हैं अब गांव तक भी बच्चों के बीच पहुंच गया है. ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे वह आसानी से अपने लक्ष्य को पा लेंगे. बच्चों को यह जानकारी नहीं होती है कि इन तमाम ऐसे पदार्थ में कैफीन और बीटा ऐलानिन होता है. यह विशेष रूप से जिम में वर्कआउट करने वाले युवकों के लिए बना होता है, जो कि अनुचित है. ऐसी भी सूचनाएं आती रहती हैं कि बच्चे जब दौड़ने जाते हैं, तो इसे अपने उपयोग में लेते हैं. ये instant heart rate बढ़ाता है.
वह बताते हैं कि इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है. और जब यह दोनों चीज एक साथ बढ़ेंगे तो, क्योंकि यह थोड़े समय के लिए ही बढ़ता है और ऐसे में रेस होने से पहले काफी प्रक्रियाएं होती हैं तब तक वह शरीर के अंदर अपना कार्य कर चुका होता है. जब इंसटैंटली रेस में बच्चे अपनी पावर लगाते हैं तो शरीर में मसल्स में परेशानी होना और अन्य समस्याएं होने की संभावना बहुत अधिक होती है.
वह बताते हैं कि ऐसे में जरूरी है कि बच्चे जान लें कि यह जो जिम में लिए जाने वाले प्रोडक्ट दौड़ने के लिए कतई नहीं बने हैं. दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि तैयारी कैसे करें तो इसके लिए एक शब्द है कंडीशनिंग यानी अनुकूलता. अनुकूलता से यहां तात्पर्य यह है कि अगर बच्चे सुबह शाम ही रेस करते हैं तो उन्हें समस्या आ सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब किसी भर्ती प्रक्रिया में जाते हैं तो वह दौड़ अधिकांश दोपहर के समय ही होती है.
वह बताते हैं कि ऐसे में अगर टेंपरेचर ज्यादा है और बच्चे को यह अनुभव नहीं है कि दोपहर में भी दौड़ होगी तो उसके शरीर के साथ अंदर कई परिवर्तन होंगे. शरीर से कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा पसीने के साथ निकलेगा जो कि मसल्स कंटेंट्स के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट रखना है यह जानकारी बच्चों को नहीं है. और कई बार यह बात सामने आई है कि बच्चे जब फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वह दोपहर के समय तैयारी ही नहीं करते.
वह बताते हैं कि अगर सप्ताह में 2 से 3 दिन दोपहर को भी वह दौड़ेंगे तो उसे उन्हें फिर भविष्य में कभी कोई समस्या नहीं होगी, तो ऐसे में आवश्यक है कि सप्ताह में एक दो बार दोपहर के समय भी बच्चों को अपना प्रशिक्षण करना चाहिए. जब वह प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें धूप में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. इस बात का तो वैसे ही ध्यान रखें कि जो सिंथेटिक प्री वर्कआउट बना है, यह दौड़ने वाले बच्चों के लिए तो कतई नहीं बना है, इसका इस्तेमाल कभी न करें. वह बताते हैं कि कंडीशनिंग के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि जब हम लगातार नियमित दौड़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अकेले ही नहीं दौड़ना चाहिए
यूपी में इन दिनों पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन अलग-अलग केंद्रों पर हो रहा है. बीते दिनों होमगार्ड विभाग की तरफ से भी शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही थी. मेरठ में भी बीते कई दिनों से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हो रहा है.
(डिस्क्लेमर: अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के कोच, वरिष्ठ चिकित्सक और काॅलेज के प्रोफेसर से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट.)
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