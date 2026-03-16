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जानें LPG को लेकर बनारस का कितना चढ़ा पारा, प्रशासन ने बताया अपना स्ट्रक्चर

गैस की किल्लत पर वाराणसी प्रशासन ने तैयार किया मास्टर प्लान. ( ETV Bharat )

लोगों का कहना है कि, वो 5 दिन से एजेंसी के चक्कर काट रहे है, लेकिन गैस नहीं मिल रही है. साल में 15 सिलेंडर मिलते है, लेकिन यहां एक भी नहीं मिल रहा है. यहीं नहीं गैस न मिलने की वजह से गृहणियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग लकड़ी के चूल्हे, कोयले के भट्टी का प्रयोग कर खाना बना रहे हैं.

हालांकि प्रशासन की ओर से वहां व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जा रहा है. इसके साथ ही गैस एजेंसी के बाहर लोग परेशान है.

वाराणसी में गैस की किल्लत: वाराणसी प्रशासन ने तैयार किया मास्टर प्लान. (ETV Bharat)

बता दें कि, वाराणसी में एलपीजी गैस सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, जिसकी तस्वीर बीते दिन अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र में भी नजर आई, जहां 35 साल में पहली बार अन्न क्षेत्र में चूल्हा बंद हो गया है. इसकी वज़ह से श्रद्धालु प्रसाद नहीं ग्रहण कर सके.

जी हां, देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के परेशान हैं, जिसकी तस्वीर बनारस में भी नजर आ रही है. एक तरफ गैस सिलेंडर न मिलने से गृहणियां परेशान हैं, तो वहीं कमर्शियल गैस न मिलने के कारण कई रेस्टोरेंट होटल बंद हैं, तो वही कुछ बंदी के कगार पर हैं. बड़ी बात यह है कि, इन सब के बीच इलेक्ट्रिक चूल्हे के साथ ही देशी चूल्हे के डिमांड भी बढ़ गई है, लोग कोयला भट्टी का भी सहारा ले रहे हैं.

वाराणसी: विश्व में अमेरिका, इज़रायल और ईरान युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक असर भारत में भी नजर आ रहा है. यहां, भारत में भी एक जंग लड़ी जा रही है. यह जंग है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर है.

रेस्टोरेंट संचालक भी इस तंगी से बेहद परेशान हैं. बनारस में कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जो संचालित हो रहे हैं ,वह लोग काफी तनाव के साथ अपना व्यवसाय कर रहे हैं.

गैस की किल्लत. (ETV Bharat)

बंदी के कगार पर रेस्टोरेंट

वाराणसी में रेस्टोरेंट संचालित करने वाले वरुण सिंह कहते हैं कि, कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा है. जिसकी वज़ह से भट्टी, चूल्हे के सहारे अपने रेस्टोरेंट को चलाना पड़ रहा है. स्थिति यह है कि हम ग्राहकों को भोजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं. 50 फ़ीसदी से ज्यादा हमारी आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ रहा है. ग्राहक बिना भोजन के ही लौट रहे हैं. आलम यह है कि, हमें अलग-अलग जगह भट्टी पर भोजन बनवा करके मांगना भी पड़ रहा है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए जब हम लेने जा रहे हैं, तो गैस आपूर्ति वाले हाथ खड़ा करने ले रहे हैं. उनका कहना है कि अभी उपलब्धता नहीं है.

बुझ रहा है होटलों का बड़ा चूल्हा. (ETV Bharat)

गृहणियां चूल्हे पर बना रही खाना

बताते चले कि,यह तस्वीर सिर्फ एक रेस्टोरेंट कि नहीं, बल्कि बनारस में वर्तमान समय में दर्जनों ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जो गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं. कई रेस्टोरेंट ने अपने गेट के बाहर पोस्टर चिपका लिया है और लिखा है कि विकल्प के साथ जल्द ही वह अपने रेस्टोरेंट को खोलेंगे. घरों की महिलाएं भी बेहद परेशान है. बनारस में रहने वाली पूजा कहती है कि, आप हमें चूल्हे के जरिए घरों का खाना बनाना पड़ रहा है, गैस खत्म हो चुकी है बुकिंग की गई है लेकिन अभी सिलेंडर मिलने की कोई असर नहीं है. इस वजह से हम वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं और हम लोगों ने लकड़ी चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया है. दिक्कतें तो बहुत हो रही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है.

जल रहा है चूल्हा. (ETV Bharat)

देशी चूल्हे का बाज़ार गुलज़ार

बताते चले कि,गैस सिलेंडर के किल्लत के बीच देशी चूल्हे और इलेक्ट्रॉनिक गैस का बाजार गुलजार है. बाजारों में इनकी डिमांड बढ़ गई है. लोहटिया क्षेत्र के दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि गैस न मिलने की वजह से ज्यादातर लोग अब जाकर के लोहे के चूल्हे को खरीद रहे हैं. अंगीठियां ले रहे हैं और कोयले की भट्टी पर अपना खाना बना रहे हैं. वर्तमान समय में हमारा बाजार गुलजार है, पहले जहां दिन भर में दो-चार ही बिकती थी तो वर्तमान समय में इसकी संख्या एक दर्जन से ज्यादा हो गई है.

देशभर में गैस की किल्लत. (ETV Bharat)

प्रशासन का दावा

गैस सिलेंडर के बाबत वाराणसी जिला प्रशासन की मानें तो उनका कहना है कि वाराणसी में एलपीजी डीजल पेट्रोल के किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है. इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन को भी तेजी से बढ़ाने का दावा कर रहे हैं. इसको लेकर कैबिनेट मिनिस्टर और अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है और गैस कनेक्शन को बढ़ाया जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि, "हम वाराणसी के जनता से यह अपील भी कर रहे हैं कि वह पीएनजी गैस कनेक्शन को लगवाएं और बेहद सरलता के साथ उन तक गैस पहुंच रही है और इसके साथ ही लोगों से यह भी कह रहे हैं कि वह किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें. किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, जो लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हैं."

उन्होंने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. कई लोगों के पास दो सिलेंडर पहले से हैं, वह तीसरे-चौथे के लिए जाकर के लाइन में लग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यदि कोई दिक्कत होगी, तो प्रशासन की ओर से तत्काल उसका समाधान किया जाएगा.

पीएनजी पाइप लाइन की व्यवस्था

ग़ौरतलब हो कि, वाराणसी में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गेल के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पीएनजी गैस कनेक्शन को लेकर के चर्चा की. बैठक में जानकारी की गई कि गेल द्वारा वाराणसी में PNG की पाइपलाइन बनारस में कितने किलोमीटर बिछाई गई है. जिसमें ये बताया गया कि, लगभग बनारस की अस्सी फीसदी आबादी में पाइप लाइन बिछ चुका है, लेकिन जागरूकता न होने के कारण लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया है.ऐसे में लोगों की मदद के लिए कैबिनेट मंत्री के निर्देश निर्देश पर जिलाधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और आठ स्थानों पर गेल के कैम्प लगाया जा रहा है. इस कैम्प के ज़रिए तत्काल एक हफ़्ते के अंदर सबको कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे घर घर पाइप लाइन के ज़रिए गैस पहुँचेगा और लोगो का चूल्हा आराम से जल सकेगा.