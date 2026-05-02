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यूपी का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ से प्रयागराज तक, जानिए क्या है ख़ासियत

यूपी के सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे. ( ETV Bharat )

ईटीवी भारत ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बिजौली के नजदीक बनाए गए मेरठ के टोल प्लाजा पर जाकर वहां के कंट्रोल रूम में चल रही गतिविधियों को परखा. साथ ही यह भी जाना कि किस तरह से यहां से मॉनिटरिंग हो रही है.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि मेरठ के बिजौली इंटरचेंज से बदायूं तक 137 किलोमीटर का रूट आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है.

यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा की जानें ख़ास बातें. (ETV Bharat)

हालांकि अभी यूपीडा की तरफ से तमाम निर्देश दोनों उन कंपनियों को नहीं मिले हैं, जो कि इसका जिम्मा निभा रहे हैं. पीपीपी मॉडल पर तैयार किए गए प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेस के संचालन की जिम्मेदारी आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर की है.

29 अप्रैल को पीएम मोदी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था. कुछ लोग इसे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पुकार रहे हैं. इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन को लेकर गुजरा जा सकता है.

आइए नज़दीक से जानते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं लैस प्रदेश के हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के बारे में.

यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा में कई तरह की ख़ासियत है. (ETV Bharat)

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम हैं. ध्यान रहे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस ये एक्सप्रेसवे आपकी गलतियाँ भी पकड़ेगा.

मेरठ से प्रयागराज की तरफ जाने वाले वाहन बिना ब्रेक लिए यहां के टोल प्लाजा से गुजरेंगे.

मेरठ: मेरठ से प्रयागराज के बीच बने 594 किलोमीटर लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे का उपहार अब प्रदेश की जनता को मिल चुका है.

गंगा एक्सप्रेसवे. (ETV Bharat)

कंट्रोल रूम में तैनात तकनीकी ऑफिसर प्रदीप कुमार सैनी बताते हैं कि पूरे रूट पर गंगा एक्सप्रेसवे पर PTZ (पैन-टिल्ट-ज़ूम) कैमरे लगाए गए हैं, जो कि आधुनिक सुरक्षा कैमरे लगाए गए हैं.

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा. (ETV Bharat)

अगर कोई शख्स वहां इस पर कहीं से आ जाता है और वह रॉन्ग साइड चलने की कोशिश करेगा, तो उसे विदिन ए सेकंड ट्रेस कर लिया जाएगा. यहां पर कंट्रोल रूम में वार्निंग सुनाई देने लगेगी.

एक्सप्रेसवे गंगा में कई तरह की ख़ास बातें हैं. (ETV Bharat)

साथ ही साथ उसे व्यक्ति को भी चेतावनी दी जाएगी जिसको लेकर जो कैमरे लगे हैं. साथ ही साथ वहां साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को चेताया जाएगा.

गंगा एक्सप्रेसवे. (ETV Bharat)

प्रदीप बताते हैं कि अगर कोई भी रॉन्ग साइड जाएगा, तो उसका अलर्ट तत्काल कंट्रोल रूम में मिल जाएगा और साथ ही साथ उस वाहन चालक को आसानी से पहचान लिया जाएगा.

इसी प्रकार अगर कोई वाहन चालक किसी समस्या की वजह से कहीं रुक जाता है या कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम में बैठे-बैठे यहां का स्टॉफ निगरानी कर सकता है और उसकी भी सूचना यहां तुरंत ही मिल जाएगी और जिसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर तैनात टीम मौके पर पहुंच जाएगी.

मेरठ से बदायूँ तक गंगा एक्सप्रेसवे. (ETV Bharat)

मेरठ से बदायूं तक 137 किलोमीटर के रूट पर प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर ये खास कैमरे लगाए गए हैं, जो कि पूरे रूट पर निगरानी रखेंगे.

किसी भी तरह की कोई भी एक्सप्रेसवे पर कहीं कोई समस्या अगर नजर आती है, तो तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से उन्हें ट्रेस किया जा सकता है अगर किसी को मदद की जरूरत है, तो उन्हें तत्काल मदद पहुंच जाएगी.

कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए सुपरवाइज़र तैनात रहेंगे. (ETV Bharat)

जहां एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे को कैमरे से लैस किया गया. वहीं कंट्रोल रूम में एक साथ एक से अधिक ऑपरेटर अपने ड्यूटी के दौरान कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर नजर रखेंगे और हर गतिविधि पर नज़र रखने के लिए तैनात रहेंगे.

गंगा एक्सप्रेसवे के 137 किलोमीटर के रूट पर हर 20 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बनी है ऐसे में अगर कहीं भी कोई समस्या आती है, तो वह जो नजदीकी टोल प्लाजा होगा, वहां से तत्काल टीम मौके पर पहुंच सकेगी.

गंगा एक्सप्रेसवे को कैमरे से लैस किया गया. (ETV Bharat)

वाणी इंफ्रा नाम की कंपनी जिम्मेदारी को निभा रही है. प्रदीप कुमार सैनी बताते हैं कि इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंपनी ने इसी तरह से सुविधा दी है. वहीं इसी कंपनी ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को भी इसी तरह तकनीकी से लैस किया गया था.

आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी देश में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सरकार के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों पर ध्यान देती है. इस एक्सप्रेसवे पर MLFF यानी (Multy lane free flow) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

मेरठ से बदायूँ तक गंगा एक्सप्रेसवे. (ETV Bharat)

मेरठ से अगर कोई वाहन स्वामी अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, तो उन्हें टोल पर रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आते समय ही ब्रेक लेने हैं, एडवांस तकनीक से लैस कैमरे किसी भी वहां की नंबर प्लेट को आसानी से ट्रेस कर लेते हैं और जब वह वहां एक्सप्रेस में से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगा, तो जो भी टोल वहां होगा, तो वहां से जितनी यात्रा की है वहीं तक का टोल लग जाएगा.

कंट्रोल रूम में व्यापक इंतजाम किये गए हैं, जहां से टीम के सदस्यों के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग रखी जाएगी. यहां खास बात ये है कि ATMS से लैस कंट्रोल रूम से मेरठ से बदायूं तक की मॉनिटरिंग हो रही है. निगरानी के साथ साथ ईमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग टीम भी बनाई गई हैं.

मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरने वाले यह 6 लेन के इस एक्सप्रेस-वे को इस तरह से विकसित किया गया है, जिससे कि भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इसे 8 लेन का भी बनाया जा सके.