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जीडीए में किस टेबल पर रुका है आपका शिकायत पत्र, किस योजना में खाली है आवास और प्लाट, अब ऑनलाइन सब जानिए

GDA अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने ईटीवी भारत को बताया है कि इस व्यवस्था से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और लोगों की भाग दौड़ भी कम होगी. योजनाओं की जानकारी करने वालों को जहां उनकी ज़रूरत के आवास और प्लाट मिल सकेंगे.

GDA अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है. (ETV Bharat) वहीं इससे प्राधिकरण की भी आए होगी, जिसे स्थानीय स्तर पर उस आय का 90% पैसा विकास पर खर्च किया जा सकेगा. किसी आवेदक की फाइल या शिकायती पत्र किस कर्मचारी अधिकारी के टेबल पर है और कार्य कब तक निष्पादित हो जाएगा यानी की, समस्या का निस्तार कब तक हो जाएगा इसकी भी जानकारी लोगों को घर बैठे मिल सकेगी. GDA अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है. (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आज के समय में काफी व्यस्त है। भागमभाग भरी जिंदगी में उसे अपने शिकायती पत्रों और योजनाओं की जानकारी के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना कम पड़े, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण शुरू कर रहा है. जिसमें तरह-तरह की सुविधा जोड़ी जाएंगी, जिससे न सिर्फ गोरखपुर बल्कि देश के किसी भी कोने में बैठे हुए गोरखपुर के लोगों को उन सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी और सहूलियत मिल सकेगी जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी. GDA अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है. (ETV Bharat) जीडीए वीसी ने कहा कि इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS ) आधारित भूमि, परिसंपत्ति और शहरी प्रबंधन प्लेटफार्म लिखित करने का प्रस्ताव तैयार कर चुका है. हर परियोजना और संपत्ति का ब्योरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.