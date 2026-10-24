जीडीए में किस टेबल पर रुका है आपका शिकायत पत्र, किस योजना में खाली है आवास और प्लाट, अब ऑनलाइन सब जानिए
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:56 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) अपनी सभी योजनाओं और विभागीय कार्य पद्धति को ऑनलाइन मोड पर लाने जा रहा है.
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने ईटीवी भारत को बताया है कि इस व्यवस्था से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और लोगों की भाग दौड़ भी कम होगी. योजनाओं की जानकारी करने वालों को जहां उनकी ज़रूरत के आवास और प्लाट मिल सकेंगे.
वहीं इससे प्राधिकरण की भी आए होगी, जिसे स्थानीय स्तर पर उस आय का 90% पैसा विकास पर खर्च किया जा सकेगा. किसी आवेदक की फाइल या शिकायती पत्र किस कर्मचारी अधिकारी के टेबल पर है और कार्य कब तक निष्पादित हो जाएगा यानी की, समस्या का निस्तार कब तक हो जाएगा इसकी भी जानकारी लोगों को घर बैठे मिल सकेगी.
उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आज के समय में काफी व्यस्त है। भागमभाग भरी जिंदगी में उसे अपने शिकायती पत्रों और योजनाओं की जानकारी के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना कम पड़े, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण शुरू कर रहा है.
जिसमें तरह-तरह की सुविधा जोड़ी जाएंगी, जिससे न सिर्फ गोरखपुर बल्कि देश के किसी भी कोने में बैठे हुए गोरखपुर के लोगों को उन सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी और सहूलियत मिल सकेगी जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी.
जीडीए वीसी ने कहा कि इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS ) आधारित भूमि, परिसंपत्ति और शहरी प्रबंधन प्लेटफार्म लिखित करने का प्रस्ताव तैयार कर चुका है. हर परियोजना और संपत्ति का ब्योरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.
आवासीय, व्यावसायिक, जमीन के हर टुकड़े से लेकर पार्क, जलाशय, नाली, भवन और अन्य परिसंपत्तियों की लोकेशन आधारित जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर दर्ज होगी. यहां तक की विवादित और न्यायालय में चलने वाले मामलों की भी ताजा स्थिति अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे. परियोजनाओं की प्रगति भी इसके माध्यम से पता चल सकेगी.
इस व्यवस्था को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (इआरपी) से जोड़ा जाएगा, जिससे अलग-अलग विभागों में बिखरी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी. इसकी जिम्मेदारी NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान) को सौंपी गई है, जो अपने देखरेख में किसी स्थापित संस्था से इसे कराएगा.
अभिनव गोपाल ने बताया कि यदि किसी जमीन पर अतिक्रमण होता है या उसकी स्थिति में कोई बदलाव आता है तो GIS आधारित निगरानी से उसकी पहचान होगी और अलर्ट दिया जायेगा. संपत्ति से जुड़े विवाद, न्यायालय में लंबित मुकदमें और उनकी ताजा स्थिति से संबंधित जानकारी तक पहुंचाना किसी भी आवेदक के लिए आसान हो सकेगा. इससे पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
भवन मानचित्र की स्वीकृति और निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुपालन की निगरानी भी डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी.
GDA उपाध्यक्ष ने कहा कि एआई आधारित शहरी विस्तार विशेषण से भविष्य में शहर के फैलाव और जमीन की ज़रूरत का आंकलन करने में इससे मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा किसी इससे आगे की भूमि योजना और लैंड बैंक के प्रबंधन में भी सहूलियत होगी. इस ऑनलाइन व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जीडीए के रिकॉर्ड रूम में रखे पुराने निर्माण संबंधी अभिलेख, मानचित्रो ,योजनाओं और संपत्ति फाइलों को सुरक्षित किया जा सकेगा. इससे उनके संरक्षण, पुनर्स्थापना और डिजिटलीकरण के साथ आधुनिक भण्डारण व्यवस्था विकसित की जाएगी.