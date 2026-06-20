ETV Bharat / state

4 साल में किस दिन यूपी आया मानसून?, इस बार कितने दिन लेट, जानिए कहां फंसे हैं काले बादल

लखनऊ: पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चल रही है. दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर अपेक्षाकृत कम चहल-पहल है. दिन के समय चलने वाली गर्म हवाएं थपेड़ों का कार्य कर रही हैं.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव चलेगी. वहीं कुछ इलाको में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है. फिलहाल मानसून अभी पश्चिम बंगाल और बिहार में ही अटक गया है. वहां भी अपेक्षाकृत कम बारिश हो रही है. मानसून में देरी होने के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ गई है. धान की फसल के लिए जून माह में बारिश अत्यंत लाभप्रद होती है लेकिन बारिश न होने के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस वक्त मानसून बंगाल और बिहार के आसपास है. यूपी तक पहुंचने में इसे अभी 4 दिन और लगेंगे. मौसम विभाग की मानें तो 24 जून के बाद मानसून की दस्तक यूपी में हो सकती है. जो कि सामान्य मानसून की तुलना में करीब 2 से 3 दिन तक लेट होगा.