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4 साल में किस दिन यूपी आया मानसून?, इस बार कितने दिन लेट, जानिए कहां फंसे हैं काले बादल

यूपी में बांदा बीते 24 घंटों में फिर सबसे गर्म, जानिए मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई.

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उत्तर प्रदेश में आज बरस सकते बदरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:47 AM IST

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लखनऊ: पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चल रही है. दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर अपेक्षाकृत कम चहल-पहल है. दिन के समय चलने वाली गर्म हवाएं थपेड़ों का कार्य कर रही हैं.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव चलेगी. वहीं कुछ इलाको में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है. फिलहाल मानसून अभी पश्चिम बंगाल और बिहार में ही अटक गया है. वहां भी अपेक्षाकृत कम बारिश हो रही है. मानसून में देरी होने के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ गई है. धान की फसल के लिए जून माह में बारिश अत्यंत लाभप्रद होती है लेकिन बारिश न होने के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस वक्त मानसून बंगाल और बिहार के आसपास है. यूपी तक पहुंचने में इसे अभी 4 दिन और लगेंगे. मौसम विभाग की मानें तो 24 जून के बाद मानसून की दस्तक यूपी में हो सकती है. जो कि सामान्य मानसून की तुलना में करीब 2 से 3 दिन तक लेट होगा.

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कब-कब यूपी आया मानसून (Photo Credit; ETV Bharat)

(लू) की संभावना इन जिलों में अधिक: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी, अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होते हुए, दिन के समय कुछ स्थानों पर हीट वेव भी चल सकती है.

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भारत में राज्यों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

बांदा सबसे गर्म जिला: उत्तर प्रदेश का बांदा जिला लगातार प्रदेश ही नहीं देश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है. इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और बहराइच आज लू की चपेट में रहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभावी मौसमी गतिविधियों की अनुपस्थिति में आगामी 5 दिनों के दौरान क्रमिक बढ़ोत्तरी के साथ लू की स्थितियां जारी रहने की संभावना है. इसी क्रम में अभी उत्तर प्रदेश में मानसून के अग्रसरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं.

ये भी पढ़ें- UP का मानसून इन 2 राज्यों में अटका, 48 घंटे लेट, मौसम विभाग ने अब बताई ये डेट

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