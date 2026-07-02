ETV Bharat / state

फर्जी आधार कार्ड बनाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; कंप्यूटर ऑपरेटर से बना गिरोह का सरगना

एसटीएफ अब आरोपी के बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है.

फर्जी आधार कार्ड बनाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार.
फर्जी आधार कार्ड बनाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:05 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के अधिकृत ऑपरेटरों की आईडी और लैपटॉप की मैक आईडी क्लोन कर अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवाने का आरोप है.

एसटीएफ ने आरोपी को कासगंज जिले के सहावर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है. गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अकील सैफी, जिसकी उम्र 29 वर्ष है और वह ग्राम कनोई, थाना सहावर, जनपद कासगंज का रहने वाला है. यह आरोपी इंटरमीडिएट तक पढ़ा है.

गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 वाई-फाई राउटर, 1 प्रिंटर, 1 वेबकैम, 57 स्क्रीनशॉट की प्रतियां और 1 कार बरामद की गई है. आरोपी को 30 जून की रात 9:15 बजे गिरफ्तार किया गया है.

एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, UIDAI ऑपरेटरों की आईडी से छेड़छाड़ कर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह के पर्यवेक्षण में एसटीएफ की साइबर टीम ने जांच शुरू की.

जांच के दौरान पता चला कि बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर 2025 को दर्ज एक मुकदमे में फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाकर आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे.

इस मामले में 12 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किए गए प्रमोद कुमार निषाद से पूछताछ की गई जिससे यह जानकारी मिली कि आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोर्टल और यूजर आईडी उसे मोहम्मद अकील सैफी ने उपलब्ध कराई थी.

यहां से शुरू हुआ खेल: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वर्ष 2015 में NSEIT की परीक्षा पास की थी. इसके बाद उसे आधार ऑपरेटर के रूप में काम मिला था. पहले उसने सहावर में सीएससी सेंटर संचालित किया, जिसे 2017 में बंद कर दिया.

वर्ष 2021 में वह फरीदाबाद स्थित डीसी कार्यालय में आधार ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था. वहीं, उसकी मुलाकात योगेश नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे अधिकृत लैपटॉप की मैक आईडी क्लोन कर दूसरे लैपटॉप में UIDAI का सॉफ्टवेयर चलाने की तकनीक सिखाई. साथ ही ऑपरेटर के अंगूठे के स्क्रीनशॉट और विशेष कोड की मदद से UIDAI की आईडी लॉगिन करने का तरीका भी सिखाया.

ऐसे शुरू किया काम: एसटीएफ के मुताबिक, तकनीक सीखने के बाद अकील ने नौकरी छोड़ दी और वर्ष 2024 में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे आधार ऑपरेटरों से संपर्क बनाया जो अपनी आईडी दूसरों को कमीशन पर उपलब्ध कराना चाहते थे. वर्ष 2025 में उसने फर्जी जन्म एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल का सोर्स कोड भी हासिल कर लिया.

इसके बाद वह TeamViewer और AnyDesk जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर की मदद से गिरोह के सदस्यों के लैपटॉप की मैक आईडी बदलकर उनमें UIDAI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता था, जिससे अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जाते थे.

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी प्रत्येक आधार कार्ड के बदले 600 रुपए कमीशन लेता था. इसमें से 300 रुपए वह स्वयं रखता था, जबकि शेष 300 रुपए आधार ऑपरेटर की वास्तविक आईडी धारक को देता था. पैसों के लेन-देन के लिए वह एसबीआई योनो कैश का इस्तेमाल करता था.

एसटीएफ जुटा रही जानकारी: एसटीएफ अब आरोपी के बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है. फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले पोर्टल के डेवलपर, आधार ऑपरेटरों की आईडी उपलब्ध कराने वाले लोगों और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

आरोपी से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके. इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाना सहावर, जनपद कासगंज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 335, 336, 337, आईटी एक्ट की धारा 66, 66C, 66D तथा आधार अधिनियम की धारा 35, 36 और 37 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: यूपी के 29 PPS अफसर बने IPS, गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी

TAGGED:

FAKE AADHAR CARD CREATION NEWS
MASTERMIND BEHIND FAKE AADHAAR
आधार कार्ड बनाने का मास्टरमाइंड
UP STF ARRESTED FAKE AADHAR CARD
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.