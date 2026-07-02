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फर्जी आधार कार्ड बनाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार; कंप्यूटर ऑपरेटर से बना गिरोह का सरगना

फर्जी आधार कार्ड बनाने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के अधिकृत ऑपरेटरों की आईडी और लैपटॉप की मैक आईडी क्लोन कर अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवाने का आरोप है. एसटीएफ ने आरोपी को कासगंज जिले के सहावर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है. गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अकील सैफी, जिसकी उम्र 29 वर्ष है और वह ग्राम कनोई, थाना सहावर, जनपद कासगंज का रहने वाला है. यह आरोपी इंटरमीडिएट तक पढ़ा है. गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 वाई-फाई राउटर, 1 प्रिंटर, 1 वेबकैम, 57 स्क्रीनशॉट की प्रतियां और 1 कार बरामद की गई है. आरोपी को 30 जून की रात 9:15 बजे गिरफ्तार किया गया है. एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, UIDAI ऑपरेटरों की आईडी से छेड़छाड़ कर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत मिली थी. जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह के पर्यवेक्षण में एसटीएफ की साइबर टीम ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर 2025 को दर्ज एक मुकदमे में फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाकर आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे. इस मामले में 12 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किए गए प्रमोद कुमार निषाद से पूछताछ की गई जिससे यह जानकारी मिली कि आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोर्टल और यूजर आईडी उसे मोहम्मद अकील सैफी ने उपलब्ध कराई थी. यहां से शुरू हुआ खेल: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वर्ष 2015 में NSEIT की परीक्षा पास की थी. इसके बाद उसे आधार ऑपरेटर के रूप में काम मिला था. पहले उसने सहावर में सीएससी सेंटर संचालित किया, जिसे 2017 में बंद कर दिया.