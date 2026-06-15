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जानिए कैसे होती है काशी विश्वनाथ धाम में दान की रकम और आभूषणों की गिनती, महिलाओं का मुख्य रोल

धाम को दान के रूप में मिलने वाली राशि पर आज तक कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ.

काशी विश्वनाथ धाम
काशी विश्वनाथ धाम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 5:02 PM IST

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वाराणसी : एक ओर अयोध्या राम मंदिर में दान गबन विवाद सुर्खियों में है तो दूसरी ओर चर्चा विश्वनाथ धाम के एसओपी की हो रही है,जहां आज तक विश्वनाथ मंदिर में दान के रुपयों पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ. एक रुपये भी दान की रकम इधर से उधर नहीं हुई. आइए, जानते हैं धाम में दान के पैसे की गिनती की व्यवस्था क्या है?

जानिए कैसे होती है काशी विश्वनाथ धाम में दान की रकम और आभूषणों की गिनती (Video Credit; ETV Bharat)

विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष और वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने बताया कि मंदिर में अलग-अलग तरह से दान आते हैं. इसमें सीधे दान पात्र में दान के अलावा, क्यूआर कोड के माध्यम से भी डोनेशन होता है. ऑफिस में आकर डोनेट करके भी रसीद ले सकते हैं. दान के लिए परिसर में कुल 56 कुंडे लगाये गये हैं. कुंडे के माध्यम से जिस दान की प्राप्त होती है, उसकी गिनती की जाती है. ये गिनती सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को मंदिर प्रांगण में मौजूद सत्यनारायण मंदिर परिसर में ओपन में की जाती है.

महिलाएं करती है शॉर्टिंग का काम

बताया कि, गिनती में मौके पर एक गजटेड अधिकारी एसडीएम होते हैं. कुछ वालंटियर होते हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं. इसके साथ ही परिसर में माैजूद मुमुक्षु भवन और काशी में निवास करने वालीं 20 से 25 माताएं रहती है, जो शॉर्टिंग का काम करती हैं. शॉर्टिंग के बाद जो बैंक कर्मचारी होते हैं, उनके जरिए अकाउंटिंग की जाती है और उसके लेजर की एंट्री होती है. इसके बाद में बैंक में पैसे जमा होते हैं. उसकी रसीद वापस से रजिस्टर में रखी जाती है.

ऐसे होती है आभूषणों की निगरानी

उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल डोनेशन करते हैं, वह राशि सीधे अकाउंट में चली जाती है. जो ज्वेलरी या मेटल आते हैं, उनकी अलग तरीके से एंट्री मेंटेन करते हैं. पहले वेट और उसकी प्योरिटी चेक करते हैं. उसके बाद ट्रेजरी में उसको सुरक्षित जमा करवा लेते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग मंदिर प्रशासन की ओर से की जाती है.

आंकड़े को देखें तो हर दिन लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार आते हैं. वीकेंड में यह संख्या 3 से 4 लाख रहती है. जबकि विशेष मौके पर 7 से 8 लाख श्रद्धालु आते हैं. पिछले 4 साल में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार आए हैं. भारत सरकार के आंकड़ें देखें तो यहां आने वाला हर व्यक्ति रहने, खाने-घूमने में लगभग ₹5000 खर्च करता है. अगर इसे 2000 भी मान लें तो 30 करोड़ लोगों ने लगभग 60000 करोड़ रुपए का कारोबार बनारस को दिया है.

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