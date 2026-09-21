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निकाय चुनाव: सिरोही में कांग्रेस का बोर्ड बना, शिवगंज में 1 वोट से जीते कुंदनमल, बिजयनगर में ममता मोदी बनीं अध्यक्ष, डीडवाना में भंवरलाल बने सभापति

आबूरोड में भावना अग्रवाल की बड़ी जीत: 40 सदस्यीय आबूरोड नगरपालिका में भाजपा की भावना अग्रवाल को 27 वोट मिले, कांग्रेस की शोभा जोशी को 13 वोट मिले. भाजपा के 20, कांग्रेस के 16 और 4 निर्दलीय पार्षद थे. कांग्रेस के 3 वोट क्रॉस होने की चर्चा है. इस दौरान जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी मौजूद रहीं. वहीं, पिण्डवाड़ा में कांग्रेस से भाजपा में आए राकेश रावल अध्यक्ष बने. अध्यक्ष पद के टिकट से नाराज होकर वे दो पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया.

माउंट आबू में सुनील आचार्य अध्यक्ष: माउंट आबू नगरपालिका में भाजपा के सुनील आचार्य 19 वोट लेकर अध्यक्ष बने, कांग्रेस के यश शर्मा को 6 वोट मिले. 25 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के पास 15, कांग्रेस के 7, निर्दलीय 2 और RLP का 1 पार्षद था.

शिवगंज में एक वोट से पलटा खेल, भाजपा का बना बोर्ड: उधर, शिवगंज नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी. भाजपा प्रत्याशी कुंदनमल अग्रवाल को 18 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 17 वोट मिले. महज एक वोट के अंतर से जीत दर्ज करते हुए कुंदनमल अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष बने. परिणाम के साथ ही शिवगंज नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बन गया.

सिरोही में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा में क्रॉस वोटिंग की चर्चा: सिरोही नगर परिषद सभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ऋतु जैन ने 30 मत हासिल कर जीत दर्ज की. भाजपा प्रत्याशी पूजा माली को 5 मत मिले. परिणाम में भाजपा खेमे से पांच मतों की क्रॉस वोटिंग सामने आने की चर्चा रही. वहीं, दो निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया. परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई.

ब्यावर के बिजयनगर में भाजपा की ममता अमित मोदी ने 24 वोट लेकर जीत हासिल की, कांग्रेस की डॉ. निकिता भाटी को 15 वोट मिले. वहीं, डीडवाना में विधायक यूनुस खान गठबंधन के भंवरलाल पंवार 24 वोट लेकर सभापति निर्वाचित हुए, कांग्रेस के बाबू खान बेगाना को 16 वोट मिले.

सिरोही/बिजयनगर/डीडवाना: सिरोही नगर परिषद सभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ऋतु जैन ने 30 मत हासिल कर जीत दर्ज की, भाजपा की पूजा माली को 5 वोट मिले. भाजपा खेमे में 5 वोटों की क्रॉस वोटिंग की चर्चा रही. 2 निर्दलीयों ने कांग्रेस को समर्थन दिया.शिवगंज में भाजपा के कुंदनमल अग्रवाल 18 वोट लेकर अध्यक्ष बने, उन्होंने कांग्रेस के राजेश सोनी को 1 वोट से हराया.

जनादेश पहले ही मिल गया था - संयम लोढ़ा का भाजपा पर वार: चुनाव परिणाम के बाद पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कहा कि जनता ने 14 सितंबर को ही अपना जनादेश दे दिया था और अब वही जनादेश सभापति चुनाव में सामने आया है. क्रॉस वोटिंग को भाजपा की रणनीतिक विफलता बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव को सही तरीके से हैंडल नहीं किया और उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी में असंतोष था. हालांकि, मतदान गोपनीय होने के कारण क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान सामने नहीं आई है और भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.

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बिजयनगर में भाजपा की ममता मोदी बनीं पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस को 9 वोटों से हराया: बिजयनगर (ब्यावर) पालिका अध्यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ममता अमित मोदी ने शानदार जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस की डॉ. निकिता भाटी कुशवाह को 9 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया. कुल 40 मतों में से ममता मोदी को 24 वोट मिले, जबकि निकिता भाटी को 15 वोट मिले. एक अन्य प्रत्याशी हेमलता को महज 1 वोट मिला. चुनाव में कुल 40 वार्ड थे, जिसमें 19 पर भाजपा, 15 पर कांग्रेस और 6 पर निर्दलीय जीते थे. इस बार अध्यक्ष पद महिला के लिए रिजर्व था.

इतिहास में दूसरी बार महिला अध्यक्ष, समर्थकों में जश्न का माहौल: बिजयनगर पालिका के इतिहास में यह दूसरी बार है जब किसी महिला ने अध्यक्ष पद संभाला है. ममता मोदी से पहले भाजपा की अनिता इन्द्रजित मेवाड़ा पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं. आज सुबह 10 बजे से पोलिंग शुरू हुई, सबसे पहले कांग्रेस पार्षद वोट डालने आए, उसके बाद भाजपा व निर्दलीय पार्षद पहुंचे. जीत की घोषणा के बाद ममता मोदी के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया. समर्थकों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया.

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विकास को बताया प्राथमिकता, चुनाव में रहा पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त: नवनिर्वाचित अध्यक्ष ममता मोदी ने सभी पार्षदों और जनता का आभार जताते हुए शहर के विकास को अपनी मुख्य प्राथमिकता बताया है. चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. ब्यावर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मसूदा डिप्टी, बिजयनगर CI राजवीर सिंह मय जाब्ता मौजूद रहे. वहीं प्रशासन की ओर से SDM सुमन मीणा और तहसीलदार भींवराज परिहार मय स्टाफ मौजूद थे.

डीडवाना में 7 साल बाद भाजपा की वापसी, भंवरलाल पंवार बने सभापति: डीडवाना नगर परिषद सभापति चुनाव में भाजपा-विधायक यूनुस खान गठबंधन ने जीत दर्ज की है. भाजपा के भंवरलाल पंवार 24 वोट लेकर सभापति निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस के बाबू खान बेगाना को 8 वोटों से हराया है. बाबू खान को 16 वोट मिले. 40 सदस्यीय परिषद में कांग्रेस को 16, भाजपा को 9, आरएलपी को 1 और निर्दलीयों को 14 सीटें मिली थीं. निर्दलीयों में बड़ा धड़ा यूनुस खान खेमे का था, जिसके बाद भाजपा-यूनुस खान में समझौता हुआ था. जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया.जिले की अन्य निकायों में कुचामन में भाजपा के महेश रामचंद्रका ने कांग्रेस के आरिफ को 25-20 से हराकर सभापति पद जीता.

परबतसर में भाजपा के श्रीभगवान बंग दूसरी बार अध्यक्ष बने, उन्हें 13 वोट मिले जबकि कांग्रेस के बजरंगलाल माली को 12 वोट मिले. नावां में कांग्रेस की कविता कुमावत 16 वोट लेकर अध्यक्ष बनीं, भाजपा की पूजा कुमावत को 9 वोट मिले. छोटी खाटू में कांग्रेस का बोर्ड बना, राजूराम मेघवाल 12 वोट लेकर अध्यक्ष बने, भाजपा की विमला को 8 वोट मिले.

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