सुखद संयोग लेकर आया है इस बार का दिवाली! जानिए, किस मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा अदभुत लाभ
इस वर्ष दिवाली और गोवर्धन पूजा का सुखद संयोग है. पंडित देव प्रसाद पांडे से जानिए किस मुहुर्त में करें पूजा-पाठ, रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 7, 2026 at 7:25 PM IST
रांचीः दिवाली खुशियों का त्योहार है. हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जानेवाला यह त्योहार इस बार 8 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा. इस बार की दिवाली खास मुहूर्त में होने की वजह से बेहद ही सुखद संयोग लेकर आया है.
रविवार के दिन अमावस्या तिथि और प्रदोष काल का अद्भुत संयोग बन रहा है. इसे गृहस्थों, व्यापारियों और साधना करने वालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है.
रांची के अरगोड़ा मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित देव प्रसाद पांडे कहते हैं कि वैसे तो दिवाली का शुभ मुहूर्त सुबह से देर रात तक है मगर सुबह 7 से 11 बजे तक पहला, दिन के 1 बजे से 4 बजे तक दूसरा मुहूर्त है और तीसरा अंतिम मुहूर्त अपराह्न 4 बजे से रात 12 बजे तक सिंह लग्न में बेहद ही खास मुहूर्त है. जिस दौरान लोग दीया जलाने के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे.
आज शनिवार शाम यम दीप जलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन प्रदोष काल में गणेश-लक्ष्मी पूजन किया जाता है. हिंदू धर्म ग्रंथों में दिवाली पूजन के लिए प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल का एक ही तिथि में मिलना सर्वोत्तम माना जाता है, जो कि 8 नवंबर को प्राप्त हो रहा है.
ऐसे करें गोवर्धन पूजा मिलेगा उत्तम लाभ
दीपावली के बाद होनेवाला गोवर्धन पूजा को लेकर इस बार लोगों के मन में संशय है कि आखिर यह कब मनाया जाएगा. यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है. घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं और अन्नकूट तैयार करके भगवान को भोग लगाते हैं.
पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है. इस साल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक है ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 10 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी. पंडित देव प्रसाद पांडे के अनुसार यह मंगलवार 10 नवंबर को पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6 बजकर 4 मिनट से संध्याकाल 8 बजकर 16 मिनट तक है इसलिए संध्याकाल में मनाया जाएगा.
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