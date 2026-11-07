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सुखद संयोग लेकर आया है इस बार का दिवाली! जानिए, किस मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा अदभुत लाभ

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रांचीः दिवाली खुशियों का त्योहार है. हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जानेवाला यह त्योहार इस बार 8 नवंबर यानी रविवार को मनाया जाएगा. इस बार की दिवाली खास मुहूर्त में होने की वजह से बेहद ही सुखद संयोग लेकर आया है.

रविवार के दिन अमावस्या तिथि और प्रदोष काल का अद्भुत संयोग बन रहा है. इसे गृहस्थों, व्यापारियों और साधना करने वालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है.