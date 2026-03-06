ETV Bharat / state

बिहार में सबसे बड़ा रोजगार मेला, 8वीं से बीटेक पास तक कर सकते हैं अप्लाई, यहां करें रजिस्ट्रेशन

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात तैयार है. 10 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष 2026 का आखिरी और सबसे बड़ा स्पेशल रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की पहल पर जिला नियोजनालय द्वारा यह मेला लगाया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है.

8 से 9 निजी कंपनियां देंगी कई सेक्टरों में नौकरियां: प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने जानकारी दी कि इस स्पेशल रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 8 से 9 प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी. ये कंपनियां ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, माइक्रो फाइनेंस और सुरक्षा जैसे विविध सेक्टरों से जुड़ी हुई हैं. टेक्सटाइल क्षेत्र से वेलस्पन जैसी कंपनियां शामिल होंगी.

मुंगेर में रोजगार मेला (ETV Bharat)

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद रहेगी: प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसीबाजार और थर्ड पार्टी के रूप में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद रहेंगी. लॉजिस्टिक सेक्टर में एमआरएफ और सुजुकी मोटर्स से जुड़े अवसर उपलब्ध होंगे. इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी से ब्लिंककिट और सुरक्षा क्षेत्र से एसआईएस जैसी कंपनियां चयन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगी.

"निजी क्षेत्र की 8 से 9 कंपनियां इस स्पेशल रोजगार मेले में भाग लेंगी. कंपनियां युवाओं को अलग-अलग पदों पर अवसर देंगी. थर्ड पार्टी के रूप में टाटा इलेक्ट्रॉनिक भी शामिल होगी."-राणा अमितेश, प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी

8वीं पास से लेकर एमटेक तक कर सकेंगे आवेदन: इस रोजगार मेले में शैक्षणिक योग्यता के मामले में कोई सख्ती नहीं है. 8वीं पास, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक तक के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं. आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है. विभिन्न पदों पर अलग-अलग योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध रहेंगे, जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं से लेकर उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों तक सभी को लाभ मिल सकेगा.

बिना पंजीकरण के नहीं मिलेगा प्रवेश: जिला नियोजनालय ने स्पष्ट किया है कि मेले में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो राष्ट्रीय कैरियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं. जो युवा अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे तुरंत www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें. नियोजनालय इस पूरी प्रक्रिया में केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाएगा. रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने से चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी.