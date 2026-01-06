ETV Bharat / state

वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए तीसरे बजट की तैयारियां शुरू, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक

बैठक में सभी विभागों से प्राप्त बजट अनुदान प्रस्तावों पर बिंदुवार और विस्तृत चर्चा की गई.

FINANCIAL YEAR 2026 TO 27
वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए तीसरे बजट की तैयारियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 6, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए तीसरे बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इसी क्रम में गृह विभाग के बजट निर्माण को लेकर मंत्रालय में सोमवार को उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में गृह विभाग से संबद्ध पुलिस, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, नगर सेना एवं एसडीआरएफ, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, लोक अभियोजन, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सैनिक कल्याण, संपदा संचालनालय, छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज, मेडिको-लीगल संस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार इकाइयों के विभागाध्यक्षों ने हिस्सा लिया. सभी विभागों से प्राप्त बजट अनुदान प्रस्तावों पर बिंदुवार और विस्तृत चर्चा भी की गई.

वित्तीय वर्ष 2026 से 27

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट निर्माण में खर्च बचाना और प्राथमिकताओं का संतुलन आवश्यक है. विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि गैरजरुरी खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, पुलिस बल की क्षमता वृद्धि, आवास एवं आधारभूत संरचना, आपदा प्रबंधन, फॉरेंसिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जेल सुधार तथा अभियोजन की प्रभावशीलता जैसे आवश्यक मदों के लिए पर्याप्त और समय से जरुरी प्रावधान किए जाने चाहिए.

तीसरे बजट की तैयारियां शुरू

विजय शर्मा ने यह भी बताया कि बजट प्रस्ताव परिणाण देने वाला हो. इसके साथ ही बजट में जनसुरक्षा, त्वरित न्याय, तथा सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार दिखाई दे. आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, उपकरणों के उन्नयन और मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने प्रस्तावों में स्पष्ट लक्ष्य, बेहतर परिणाम और व्यय-लाभ का लेखा जोखा दें.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक

बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समन्वय और समयबद्धता पर बल देते हुए कहा, गृह विभाग का बजट राज्य की कानून-व्यवस्था, आपदा तैयारियों और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक भूमिका अदा करेगा. सभी इकाइयों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा में संशोधित एवं सुदृढ़ प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि बजट को अंतिम रूप दिया जा सके. इस बैठक में एसीएस मनोज पिंगुआ, डीजीपी अरूण कुमार गौतम, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता, सचिव हिमशिखर गुप्ता, सचिव रमेश शर्मा, सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रदीप गुप्ता, उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा, संचालक अग्निश्मन चन्द्र मोहन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

देर रात ATM उखाड़ने की कोशिश, जशपुर पुलिस की गश्त से टली बड़ी साजिश, पथराव करते हुए भागे आरोपी

जशपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए SIS कंपनी का मेगा भर्ती शिविर, 500 सुरक्षा जवान, 100 सुरक्षा अधिकारी का होगा चयन

एसआईएस इंडिया लिमिटेड में मेगा भर्ती के लिए 7 से 20 जनवरी तक प्रशिक्षण शिविर

TAGGED:

VIJAY SHARMA
BUDGET
रायपुर
HOME DEPARTMENT BUDGET
FINANCIAL YEAR 2026 TO 27

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.