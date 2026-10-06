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JSSC-CGL में खुल रही ‘सेटिंग’ की परतः 14 लाख ससुर के खाते में, 5 लाख उमेश राय के खाते में! जानें, पूरा मामला

रांचीः JSSC-CGL परीक्षा-2023 में कथित पेपर लीक और सेटिंग की जांच में अब सबसे अहम कड़ी पैसे के लेन-देन को माना जा रहा है.

सीआईडी ने सिर्फ बैंक खातों के लेन-देन को ही आधार नहीं बनाया, बल्कि दीपक के कथित संबंधों को भी इसके साथ जोड़कर देखा. अभियोजन के अनुसार, दीपक सह-आरोपी उमेश कुमार राय का साला है. उमेश राय पर अभ्यर्थियों को जुटाने और कथित परीक्षा-सेटिंग में भूमिका निभाने का आरोप है.

जांच के अनुसार, बोकारो के दुग्धा स्थित बीसीसीएल क्वार्टर में कई अभ्यर्थियों को जुटाया गया था. वहां कथित तौर पर प्रश्न-उत्तर सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें परीक्षा से पहले याद कराया गया. इसके बाद दीपक के चयन का मामला सामने आता है और फिर 22 जनवरी 2026 को 19 लाख रुपये के दो ट्रांजेक्शन जांच का अहम हिस्सा बन जाते हैं.

सीआईडी की जांच के अनुसार, पूरा घटनाक्रम तीन स्तरों पर जुड़ता दिखाई देता है. परीक्षा से पहले कथित तौर पर प्रश्न-उत्तर उपलब्ध कराना, परीक्षा में उसका इस्तेमाल और चयन के बाद सामने आया वित्तीय लेन-देन है. अभियोजन का आरोप है कि दीपक कुमार उन अभ्यर्थियों में शामिल था, जिन्हें परीक्षा से पहले लीक प्रश्न-पत्र और उसके उत्तर उपलब्ध कराए गए थे.

सीआईडी ने इन लेन-देन को परीक्षा में कथित आर्थिक लेन-देन से जोड़कर देखा है. अदालत ने भी आदेश में कहा कि इन वित्तीय लेन-देन को अभियोजन के आरोपों के संदर्भ में विचार करना जरूरी है. यानी जांच में सामने आया पैसा अब इस केस में सिर्फ एक अलग बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं रह गया है, बल्कि इसे कथित परीक्षा-सेटिंग की पूरी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है.

दीपक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत के सामने जो जांच सामग्री रखी, उसमें चयन के बाद हुए 19 लाख रुपये के लेन-देन का विशेष उल्लेख किया गया. अभियोजन के अनुसार, दीपक के चयन के बाद 14 लाख रुपये उसके ससुर सुरेश राय के खाते में और 5 लाख रुपये उमेश राय के खाते में जमा किए गए. दोनों लेन-देन 22 जनवरी 2026 के बताए गए हैं.

सीआईडी के अनुसार, दीपक की मौजूदगी दुग्धा के उसी बीसीसीएल क्वार्टर में बताई गई, जहां कथित तौर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर उपलब्ध कराए गए थे. इसके साथ मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन, वाहनों और वित्तीय लेन-देन को भी जांच में जोड़ा गया है.

मोबाइल की बातचीत भी जांच के दायरे में

अभियोजन ने अदालत को बताया कि दीपक के मोबाइल से सह-आरोपी विजय तिवारी, उमेश राय और अन्य अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा से पहले और बाद में संपर्क की जानकारी मिली. सीआईडी ने इसे भी कथित परीक्षा नेटवर्क से जोड़कर देखा है. अदालत के आदेश के अनुसार, कॉल डिटेल, लोकेशन, वाहन से जुड़े साक्ष्य और वित्तीय लेन-देन को एक साथ देखने पर अभियोजन ने दीपक को केवल एक सफल अभ्यर्थी नहीं, बल्कि कथित रूप से उस व्यवस्था का लाभार्थी और सहभागी बताया.

परीक्षा से पहले ही तैयार हो गई थी कथित ‘सेटिंग’

जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से पहले ही कथित नेटवर्क सक्रिय था. अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्थानों पर जुटाने और उन्हें प्रश्न-उत्तर उपलब्ध कराने की बात सामने आई है. अदालत के रिकॉर्ड में बलियापुर, धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज और रातू के मखमंद्रो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से पहले संदिग्ध गतिविधियों का भी उल्लेख है.

कुछ मामलों में अभ्यर्थियों को मोबाइल पर बात करने और कागज पर उत्तर लिखते हुए देखे जाने की बात कही गई. एक मामले में परीक्षा के बाद बरामद कागज पर लिखे जवाब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाने का दावा भी किया गया. इसके अलावा शिकायत में यह आरोप भी दर्ज था कि परीक्षा से दो-तीन दिन पहले कुछ अभ्यर्थियों को आसनसोल के होटल और नियामतपुर के एक मैरिज हॉल में जुटाया गया था और उन्हें कथित तौर पर प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए गए.

19 लाख की रकम पर कोर्ट की भी नजर

जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया. बचाव पक्ष का कहना था कि दीपक सिर्फ परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी था और उसके पास से कोई परीक्षा सामग्री या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. लेकिन अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि जांच सामग्री में दीपक की सह-आरोपियों से कथित संबद्धता, परीक्षा से पहले उसकी मौजूदगी, प्रश्न-उत्तर सामग्री प्राप्त करने और याद करने के आरोप के साथ-साथ 14 लाख और 5 लाख रुपये के वित्तीय लेन-देन का भी उल्लेख है. अदालत ने इन परिस्थितियों को एक साथ देखते हुए माना कि उपलब्ध सामग्री प्रथमदृष्टया आरोपी की कथित संगठित परीक्षा हेराफेरी में संलिप्तता की ओर इशारा करती है.

जमानत भी हुई खारिज

कोर्ट ने कहा कि मामला सार्वजनिक भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता से जुड़ा है और संगठित पेपर लीक से हजारों अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होते हैं. उपलब्ध सामग्री को समग्र रूप से देखने पर अदालत को आरोपी के निर्दोष होने के संबंध में पर्याप्त आधार नहीं मिला. इसी आधार पर अदालत ने दीपक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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