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दिल्ली के सरकारी विश्वविद्यालयों में भारी वित्तीय कुप्रबंधन, CAG रिपोर्ट ने खोली पिछली सरकार की पोल

दिल्ली की राजनीति में आजकल क्रेडिट कार्ड से ज्यादा 'विक्टिम कार्ड' चलन में है.- आशीष सूद

दिल्ली के सरकारी विश्वविद्यालयों में भारी वित्तीय कुप्रबंधन
दिल्ली के सरकारी विश्वविद्यालयों में भारी वित्तीय कुप्रबंधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 5:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 2018 से 2023 के बीच दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश करते हुए पिछली सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि शिक्षा क्रांति के नाम पर केवल 'विक्टिम कार्ड' खेला गया, जबकि धरातल पर संस्थान बदहाली का शिकार रहे. मंत्री ने रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए इसे लोक लेखा समिति (PAC) के पास भेजने की सिफारिश की है.

'विजिटिंग कार्ड की तरह जेब में रहता है विक्टिम कार्ड'

आशीष सूद ने सदन को संबोधित करते हुए चुटकी ली और कहा कि दिल्ली की राजनीति में आजकल क्रेडिट कार्ड से ज्यादा 'विक्टिम कार्ड' चलन में है. उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी के नेता इसे हमेशा अपनी जेब में लेकर घूमते हैं. जब भी उनसे जवाबदेही मांगी जाती है या बजट पर चर्चा होती है, तो वे ठोस बात करने के बजाय ट्वीट कर देते हैं कि उन्हें गाली दी जा रही है. जेल जाने के डर से वोट मांगना और फिर हारकर जेल जाना, यह जनता देख चुकी है." उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने हमेशा जिम्मेदारी निभाई है, चाहे वह बोफोर्स का मुद्दा हो या वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र की अनियमितताएं.

बिना ग्राउंडवर्क के बनी यूनिवर्सिटीज, 3 छात्रों पर चल रहे संस्थान

सीएजी रिपोर्ट के हवाले से मंत्री आशीष सूद ने चौंकाने वाले तथ्य रखे. उन्होंने बताया कि 'दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी' को बिना किसी तैयारी के घोषित कर दिया गया और आज भी यह एक स्कूल की इमारत में चल रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "हैरानी की बात है कि तीन-तीन विश्वविद्यालयों में कुल जमा तीन विद्यार्थी दाखिल हैं. पिछले साल यह संख्या मात्र 20 थी. यह बिना योजना के लिए गए फैसलों का जीवंत प्रमाण है." इसी तरह, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्थान एक स्कूल के महज 6 कमरों में सिमटा हुआ है. वहां पढ़ रहे 200-250 बच्चों के भविष्य, पाठ्यक्रम और डिग्री की प्रामाणिकता पर आज भी प्रश्नचिह्न लगा हुआ है.

स्किल यूनिवर्सिटी में संकट: डिग्री की वैल्यू पर उठे सवाल

दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) के गठन को लेकर भी आशीष सूद ने पिछली सरकार घेरा. मंत्री ने कहा कि सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों को इसमें समाहित तो कर दिया गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि छात्र और शिक्षक दोनों हड़ताल पर हैं. पहले इन संस्थानों से AICTE मान्यता प्राप्त डिग्री मिलती थी, लेकिन अब छात्रों को अपनी डिग्री की वैल्यू की चिंता सता रही है. कर्मचारियों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है.

16 साल से सिलेबस अपडेट नहीं, ऑडिट में भारी गड़बड़ी

सीएजी की रिपोर्ट में 16 वर्षों तक एडमिशन और माइग्रेशन पॉलिसी के फेल होने की बात कही गई है. मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने 5 वर्षों तक विश्वविद्यालयों के ऑडिटेड अकाउंट्स सदन में पेश ही नहीं किए. उन्होंने कहा, "मनमाने तरीके से नियुक्तियां हुईं और फंड का दुरुपयोग किया गया. ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षित पैसा डायवर्ट कर दिया गया और स्कॉलरशिप फंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ."

'प्रचार नहीं, अब परिणाम का दौर'

वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आशीष सूद ने कहा कि अब व्यवस्था में बदलाव आया है. सरकार ने 2023-25 के बीच 3014 ईडब्ल्यूएस छात्रों को 44 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दी है. 'कैंपस टू मार्केट' विजन के जरिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने गर्व से बताया कि डीआरडीओ से हमारे छात्रों को 200 करोड़ रुपये के ड्रोन ऑर्डर मिले हैं. अंत में, मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा कराई जाए और इसे पीएसी को सौंपा जाए. उन्होंने कहा, "जो लोग अपने लिए भारत रत्न की मांग करते थे और झूठा इकोसिस्टम बनाकर 'शिक्षा क्रांति' का दावा करते थे, उनकी असलियत जनता के सामने आनी चाहिए. वहां केवल प्रचार था, आज जमीन पर परिणाम हैं."

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