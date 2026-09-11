पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपयों का गड़बड़ घोटाला! महिला कर्मचारी सस्पेंड, जांच के घेरे में 60 हजार खाते
पोस्ट ऑफिस में कथित घोटाले की विभागीय जांच शुरू, जांच के बाद महिला कर्मचारी पर हो सकती है एफआईआर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 1:04 PM IST
मंडी: जिला मंडी के मुख्य डाकघर में खातों से जुड़ी कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है. एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई. प्रारंभिक जांच में संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर डाक विभाग ने एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डाक विभाग ने अब विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.
लाखों रुपए की कथित गड़बड़ी का मामला
दरअसल, एक उपभोक्ता ने अपने खाते में जमा राशि दर्ज नहीं होने और लाखों रुपए की कथित गड़बड़ी को लेकर डाक विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के बाद विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. इस दौरान संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया. जिसके बाद विभाग ने मामले में एक महिला कर्मचारी को निलंबित करते हुए उसका मुख्यालय सुंदरनगर निर्धारित किया है. जांच की जिम्मेदारी असिस्टेंट सीनियर सुपरिटेंडेंट और दो सुप्रिटेंडेंट को सौंपी गई है विभाग ने करीब तीन महीने में जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा है.
"यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि आगे की जांच के दौरान रिकॉर्ड के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका न रहे. मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. टीम करीब 60 हजार खातों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी." - संजय कुमार, सीनियर सुपरिटेंडेंट, पोस्ट ऑफिस मंडी
जांच के बाद हो सकती है FIR
सीनियर सुपरिटेंडेंट संजय कुमार ने बताया कि जांच के दौरान अगर महिला कर्मचारी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है. फिलहाल विभाग की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कथित गड़बड़ी कितनी बड़ी है और इसमें महिला कर्मचारी की क्या भूमिका रही है.