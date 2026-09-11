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पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपयों का गड़बड़ घोटाला! महिला कर्मचारी सस्पेंड, जांच के घेरे में 60 हजार खाते

मंडी: जिला मंडी के मुख्य डाकघर में खातों से जुड़ी कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है. एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई. प्रारंभिक जांच में संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर डाक विभाग ने एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डाक विभाग ने अब विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

लाखों रुपए की कथित गड़बड़ी का मामला

दरअसल, एक उपभोक्ता ने अपने खाते में जमा राशि दर्ज नहीं होने और लाखों रुपए की कथित गड़बड़ी को लेकर डाक विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत के बाद विभाग ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. इस दौरान संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया. जिसके बाद विभाग ने मामले में एक महिला कर्मचारी को निलंबित करते हुए उसका मुख्यालय सुंदरनगर निर्धारित किया है. जांच की जिम्मेदारी असिस्टेंट सीनियर सुपरिटेंडेंट और दो सुप्रिटेंडेंट को सौंपी गई है विभाग ने करीब तीन महीने में जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा है.