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नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में 2.27 करोड़ की गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई, निलंबित अधिकारी का चेंबर सील

नारायणपुर: स्वास्थ्य विभाग में 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये के वित्तीय अंतर के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है. निलंबित सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते के चेम्बर को सील किया गया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पांच सदस्यीय टीम की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर सील करने की कार्रवाई की. जांच समिति के गठन से पहले महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की यह कवायद मामले की जांच के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में CSR मद की राशि से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड में 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपये का अंतर सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड में सामने आए इस अंतर को लेकर विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है. अब मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित अधिकारी के चेम्बर को सील करने की कार्रवाई की गई है.

सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते निलंबित (ETV Bharat Chhattisgarh)

जानकारी के मुताबिक निलंबित सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज परते के चेम्बर को सील करने का निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि वहां मौजूद फाइलों, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सके. जांच समिति के गठन और जांच प्रक्रिया शुरू होने से पहले किसी भी दस्तावेज के गायब होने, उसमें बदलाव होने या छेड़छाड़ की आशंका को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टी.आर. कुंवर सहित पांच सदस्यीय टीम की मौजूदगी में चेम्बर सील करने की कार्रवाई की.

कार्रवाई से पहले पंचनामा तैयार किया गया ताकि सीलिंग की पूरी प्रक्रिया विधिवत रिकॉर्ड में दर्ज रहे और बाद में जांच के दौरान दस्तावेजों की स्थिति को लेकर कोई विवाद न हो. विभागीय स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई को वित्तीय अनियमितता के मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

नारायणपुर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी गड़बड़ी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गौरतलब है कि ऑडिट के दौरान संबंधित वित्तीय योजनाओं के खर्च से जुड़े लेजर, कैशबुक, बिल और वाउचर जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद नोटिस जारी किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई. अब चेम्बर सील किए जाने के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित किए जाने की तैयारी है. जांच के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेजों और संबंधित लेनदेन की पड़ताल कर पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाने की कोशिश की जाएगी.