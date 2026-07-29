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बस्तर में एक और बड़ा घोटाला, 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ की वित्तीय अनियमितता

जवानों की कमाई पर जवान ने डाका डाला है. 3 करोड़ की हेराफेरी में तत्कालीन अध्यक्ष और प्रधान आरक्षक को जेल भेजा गया है.

FINANCIAL IRREGULARITIES IN BASTAR
बस्तर घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 7:49 AM IST

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बस्तर: बस्तर की सुरक्षा करने वाले जवानों की मेहनत की कमाई पर ही कथित तौर पर हाथ साफ करने का मामला अब कानून के शिकंजे तक पहुंच गया है. जगदलपुर में 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष और प्रधान आरक्षक शिवाकांत तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

जवानों के लिए बनाई कर्मचारी कल्याण समिति में करोड़ों का भ्रष्टाचार

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पिछले वर्ष कंगोली में स्थित 5वीं वाहिनी कर्मचारी कल्याण साख समिति के खातों की जांच और विभागीय ऑडिट के दौरान कई संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आए. इसके बाद दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की गई. जांच में पाया गया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर जवानों की फिक्स डिपॉजिट, ऋण खातों और अन्य जमा राशियों में गड़बड़ी की गई और राशि का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद परपा थाना में अपराध दर्ज किया गया. पुलिस ने तत्कालीन अध्यक्ष शिवाकांत तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. इस मामले में अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं. जिनकी सूची बनाकर जांच की जा रही है. उनके भूमिकाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में वित्तीय अनियमितता के बारे में बताते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

3 करोड़ रुपये की वेतन विसंगति

एसपी ने बताया कि बीते दिनों पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जुड़े लगभग 3 करोड़ रुपये के वेतन विसंगति प्रकरण की जांच भी तेज गति से चल रही है. इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिन खातों में अतिरिक्त राशि जमा हुई है. उनसे जुड़े सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में विवेचना जारी है.

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