3 साल में कोषालय से 2 अरब 18 करोड़ निकाले गए, लेकिने उसका कोई प्रमाणित हिसाब नहीं मिला, RTI में खुलासा

ऑडिट में कुछ कमियां परिलक्षित हुई हैं. तत्कालीन अधिकारियों से जो इस मामले में संबंधित हैं, उनसे स्पष्टिकरण लिया जाएगा. एक्चुअल रकम कितनी है ये तो मैं फाइल देखकर बताउंगा. तत्कालीन बीईओ दुबे जी और उसके पहले संजय जायलवाल जी थे: एफ.आर. वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, कवर्धा

कवर्धा: शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमित का बड़ा मामला उजागर हुआ है. 3 साल में कोषालय से 2 अरब 18 करोड़ निकाले गए लेकिने उसका कोई प्रमाणित हिसाब नहीं है. ऑडिट के दौरान इस बात का पता चला. अब तत्कालीन बीईओ और विभाग सवालों के घेरे में है. गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद विभाग की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित ऑडिट टीम की जांच में खुलासा हुआ है कि बीते तीन वर्षों में कोषालय से निकाली गई 2 अरब 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का स्पष्ट और प्रमाणित हिसाब विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. जानकारी के अनुसार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कवर्धा का ऑडिट किए जाने पर कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं.

अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2025 के बीच कोषालय से कुल ₹2,18,04,87,344 की राशि आहरित की गई, लेकिन इस बड़ी रकम के व्यय से संबंधित पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया जा सका. ऑडिट के दौरान यह भी पाया गया कि कैश बुक अधूरी है, जबकि कई महत्वपूर्ण वाउचर और व्यय से जुड़े अभिलेख गायब हैं.

वित्तीय अनियमितता का मामला

आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित अवधि में कई वित्तीय मामलों में अनियमितताएं हुई है. विशेष रूप से एरियर्स भुगतान से जुड़े मामलों की फाइलें अब तक लंबित हैं और उनकी स्थिति भी संदिग्ध बताई जा रही है. इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका और गहरी हो गई है.



सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि जिला स्तर पर अधिकारियों की निगरानी के बावजूद इतनी बड़ी राशि बिना स्पष्ट रिकॉर्ड के कैसे निकाली गई. यह पूरा मामला प्रशासनिक मॉनिटरिंग सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है. मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज है. सूत्रों के अनुसार, रिकॉर्ड दुरुस्त करने और मामले को दबाने के प्रयासों की भी चर्चाएं हैं.



जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा ने ऑडिट के दौरान कुछ वित्तीय कमियां पाई

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एफआर वर्मा ने ऑडिट के दौरान कुछ वित्तीय कमियां पाई गई है मामले की जांच के बाद ही आगे की कारवाई की जाएगी, संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस गंभीर वित्तीय अनियमितता में जिम्मेदारी किसकी तय होगी और क्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी.