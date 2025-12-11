सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख का गबन, किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
सहकारी बैंक के खाताधारकों का कहना है कि उनके खातों से पैसे निकाले गए हैं. शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 4:26 PM IST
दुर्ग: भिलाई-3 स्थित सहकारी बैंक में बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां करीब 250 बचत खातों से तीन साल पहले 79 लाख रुपए गबन कर लिए गए. इसकी जानकारी खाताधारकों को तब लगी जब वे अपने खाते से पैसा निकालने पहुंचे. लंबे समय से जमा की गई रकम गायब मिलने पर सोमनी गांव के किसान और बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पासबुक दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया.
जांच की मांग, सुनवाई नहीं: ट्रैक्टर में सवार होकर सोमनी गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान और महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं. खाताधारकों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों का पुतला दहन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पैसा वापस न मिलने तक गांव के धान खरीदी केंद्र में ताला लगाया जाएगा.
हम लोग 2023 से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की है.- कमलेश्वरी, खाताधारक
फर्जी साइन कर निकाले पैसे: बुजुर्ग महिला ने कहा कि को हैरानी तब हुई जब पासबुक में निकासी की कोई एंट्री नहीं थी, जबकि बैंक के रजिस्टर में उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकाले जा चुके थे. खाताधारकों ने इसकी शिकायत जिला सहकारी बैंक अधिकारियों, तत्कालीन कलेक्टर और एसपी से भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. बढ़ते आक्रोश के बीच अब ग्रामीण न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.
ग्रामीण मेहनत की कमाई रख रहे थे: किसान प्रदीप यादव के अनुसार वर्ष 2011 में गांव में सहकारी समिति और सहकारी बैंक की निगरानी में यह बचत बैंक शुरू हुआ था. ग्रामीण लगातार अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा कर रहे थे. किसी के खाते में डेढ़ लाख तो किसी के खाते में साढ़े छह लाख रुपए तक थे. लेकिन जब पैसा निकालने पासबुक लेकर बैंक पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके खातों में रकम शून्य है.