ETV Bharat / state

सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख का गबन, किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख का गबन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )