ETV Bharat / state

सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख का गबन, किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

सहकारी बैंक के खाताधारकों का कहना है कि उनके खातों से पैसे निकाले गए हैं. शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है.

Financial Fraud In Cooperative Bank
सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख का गबन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: भिलाई-3 स्थित सहकारी बैंक में बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां करीब 250 बचत खातों से तीन साल पहले 79 लाख रुपए गबन कर लिए गए. इसकी जानकारी खाताधारकों को तब लगी जब वे अपने खाते से पैसा निकालने पहुंचे. लंबे समय से जमा की गई रकम गायब मिलने पर सोमनी गांव के किसान और बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पासबुक दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया.

जांच की मांग, सुनवाई नहीं: ट्रैक्टर में सवार होकर सोमनी गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान और महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं. खाताधारकों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों का पुतला दहन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पैसा वापस न मिलने तक गांव के धान खरीदी केंद्र में ताला लगाया जाएगा.

हम लोग 2023 से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की है.- कमलेश्वरी, खाताधारक

किसानों में आक्रोश, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फर्जी साइन कर निकाले पैसे: बुजुर्ग महिला ने कहा कि को हैरानी तब हुई जब पासबुक में निकासी की कोई एंट्री नहीं थी, जबकि बैंक के रजिस्टर में उनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकाले जा चुके थे. खाताधारकों ने इसकी शिकायत जिला सहकारी बैंक अधिकारियों, तत्कालीन कलेक्टर और एसपी से भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. बढ़ते आक्रोश के बीच अब ग्रामीण न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.

ग्रामीण मेहनत की कमाई रख रहे थे: किसान प्रदीप यादव के अनुसार वर्ष 2011 में गांव में सहकारी समिति और सहकारी बैंक की निगरानी में यह बचत बैंक शुरू हुआ था. ग्रामीण लगातार अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा कर रहे थे. किसी के खाते में डेढ़ लाख तो किसी के खाते में साढ़े छह लाख रुपए तक थे. लेकिन जब पैसा निकालने पासबुक लेकर बैंक पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके खातों में रकम शून्य है.

दुर्ग में रजिस्ट्री 60 फीसदी कम, बाजार में ठहराव, नई जमीन गाइडलाइन के बाद पड़ा असर
दुर्ग रेलवे एसी कोच क्लीनर ठेका कर्मचारी अनशन पर बैठे, ठेका नियुक्ति में मनमानी और हटाए जाने का विरोध
दुर्ग में SIR सर्वे का काम पूरा, डेढ़ लाख मतदाताओं का बदला पता, 37 हजार 99 मृत

TAGGED:

COOPERATIVE BANK BHILAI
79 LAKH FROUD
सहकारी बैंक भिलाई 3
दुर्ग कलेक्टर
FINANCIAL FRAUD IN COOPERATIVE BANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.