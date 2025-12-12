हरिद्वार में किसान को करोड़ों का लालच देकर 10 लाख का फ्रॉड, युवक ने लिंक पर क्लिक कर गंवाए ₹5 लाख
हरिद्वार में ठगी की दो घटनाओं का पुलिस खुलासा करने में लगी, लोगों को किया सावधान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 12, 2025 at 7:56 AM IST
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर फर्जी ई चालान भेजकर खाते करीब पांच लाख रुपये ठग लिए गए. पीड़ित ने लिंक पर क्लिक किया और कुछ ही मिनटों में उसके बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपये निकाल लिए गए. वहीं दूसरी तरफ एक मामले में जमीन बिकवाने और लाखों रुपयों का मुनाफे का झांसा देकर एक किसान से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई. पीड़ित ने कई दिन बीत जाने पर अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी मुकर गए. दोनों ही मामलों में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वाट्सअप पर अनजाना लिंक क्लिक करना पड़ा भारी: पुलिस के मुताबिक ज्वालापुर की हरिलोक कॉलोनी में रहने वाले सतीश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि दो दिन पहले उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक ई-चालान लिंक भेजा गया था. लिंक देखकर उन्हें लगा कि कहीं उनका चालान काट दिया होगा. सतीश ने लिंक पर क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने पर कोई विवरण नहीं मिला.
अकाउंट से उड़ा लिए 5 लाख रुपए: इसके कुछ ही मिनटों बाद लगातार तीन बार सतीश के खाते से पैसे निकालने का मैसेज आया. तीन बार में इस तरह कुल 5,11,855 रुपये खाते से निकाल लिए गए. घटना के तुरंत बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई गई. लेकिन फिर भी सतीश के पैसे वापस नहीं आए. हालांकि शिकायत दर्ज कराने के बाद खाते को फ्रीज कर कर दिया गया था. पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है. वहीं ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. साइबर टीम की मदद से जल्द ही खुलासा किया जाएगा.
जमीन बिकवाने का झांसा देकर किसान से 10 लाख की ठगी: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन बिकवाने का झांसा देकर एक किसान से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई. अब पीड़ित पर पैसे वापस मांगने पर धमकियां देकर चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है. पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
करोड़ों की साझेदारी का दिया लालच: पूर्वी नाथनगर निवासी किसान रणधीर सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि लक्सर तहसील क्षेत्र के ग्राम डुमनपुरी में उनकी जमीन है. वहां वो दुकान और कमरे बनाकर खेती बाड़ी देखते हैं. कुछ दिन पहले रेखा देवी, सतीश भाटी और बंटी उनकी जमीन देखने पहुंचे और दावा किया कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज व वृद्धाश्रम के लिए 100 बीघा जमीन खरीदना चाहते हैं. आरोप है कि तीनों ने उसकी जमीन के 40 लाख रुपये लगाए और करोड़ों के सौदे में साझेदारी कर मुनाफे का लालच भी दिया.
पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी: इसी बहाने उसने 10 लाख रुपये भी तीनों आरोपियों को दे दिए. कई दिन बीत जाने के बाद पीड़ित रणधीर ने रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही तो आरोपी अलग अलग झांसे देने लगे. शक होने पर अपने रुपए मांगे तो, आरोपी देने से मुकर गए और धमकी भी देने लगे. वहीं ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. कोतवाली प्रभारी ने लोगों से साइबर ठगों और जमीन खरीद में धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने को कहा है.
हमारे पास ठगी के दो केस आए हैं. पहले केस में व्हाट्सएप पर आए लिंक को क्लिक करने पर 5 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला है. दूसरे केस में किसान से उसकी जमीन खरीदने के नाम पर 10 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है. हमने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है. हमारी जांच जारी है. आरोपियों को जल्द कानूनी शिकंजे में लाएंगे.
-कुंदन सिंह राणा, कोतवाली प्रभारी, ज्वालापुर-
ये भी पढ़ें: