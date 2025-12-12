ETV Bharat / state

हरिद्वार में किसान को करोड़ों का लालच देकर 10 लाख का फ्रॉड, युवक ने लिंक पर क्लिक कर गंवाए ₹5 लाख

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर फर्जी ई चालान भेजकर खाते करीब पांच लाख रुपये ठग लिए गए. पीड़ित ने लिंक पर क्लिक किया और कुछ ही मिनटों में उसके बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपये निकाल लिए गए. वहीं दूसरी तरफ एक मामले में जमीन बिकवाने और लाखों रुपयों का मुनाफे का झांसा देकर एक किसान से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई. पीड़ित ने कई दिन बीत जाने पर अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी मुकर गए. दोनों ही मामलों में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वाट्सअप पर अनजाना लिंक क्लिक करना पड़ा भारी: पुलिस के मुताबिक ज्वालापुर की हरिलोक कॉलोनी में रहने वाले सतीश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि दो दिन पहले उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक ई-चालान लिंक भेजा गया था. लिंक देखकर उन्हें लगा कि कहीं उनका चालान काट दिया होगा. सतीश ने लिंक पर क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने पर कोई विवरण नहीं मिला.

अकाउंट से उड़ा लिए 5 लाख रुपए: इसके कुछ ही मिनटों बाद लगातार तीन बार सतीश के खाते से पैसे निकालने का मैसेज आया. तीन बार में इस तरह कुल 5,11,855 रुपये खाते से निकाल लिए गए. घटना के तुरंत बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई गई. लेकिन फिर भी सतीश के पैसे वापस नहीं आए. हालांकि शिकायत दर्ज कराने के बाद खाते को फ्रीज कर कर दिया गया था. पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है. वहीं ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. साइबर टीम की मदद से जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

जमीन बिकवाने का झांसा देकर किसान से 10 लाख की ठगी: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन बिकवाने का झांसा देकर एक किसान से 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली गई. अब पीड़ित पर पैसे वापस मांगने पर धमकियां देकर चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है. पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.