पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास पर होगा जोर, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11 हजार 664 करोड़ रुपए का अनुदान
नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए.जहां पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर चर्चा हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली/रायपुर : नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए.कार्यशाला में राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों समेत नीति-निर्माताओं ने हिस्सा लिया.इस अवसर पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया.
स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता पर हुई चर्चा
कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा हुई. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में सहभागिता करते हुए पंचायतों एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर आयोजित प्रस्तुतियों और विचार-विमर्श का अवलोकन किया.
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11 हजार 664 करोड़ रुपए का अनुदान
कार्यशाला के दौरान 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित अनुदान की जानकारी साझा की. आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि में छत्तीसगढ़ को कुल 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा. इसमें 9 हजार 331 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 2,333 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं.वहीं, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अंतर-राज्यीय अनुदान वितरण में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 2.68 प्रतिशत निर्धारित की गई है.
वर्षवार कैसा रहेगा आवंटन ?
वर्षवार आवंटन के अनुसार 2026-27 में राज्य को 1,498 करोड़ रुपए की बेसिक ग्रांट मिलेगी.2027-28 में 1,663 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 248 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, 2028-29 में 1846 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 624 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, 2029-30 में 2,049 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 693 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, 2030-31 में 2275 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 768 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट का प्रावधान किया गया है. यह अनुदान ग्राम पंचायतों एवं अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से आधारभूत अधोसंरचना के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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