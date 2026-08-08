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हरियाणा में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी मेधावी छात्रों की राह में रोड़ा, इस योजना से मिलेगी वित्तीय मदद

हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जारी है.

Ambedkar Meritorious Student Scheme
विश्राम कुमार मीणा, उपायुक्त, कुरुक्षेत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 2:21 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना वर्ष 2026-27 के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वंचित, पिछड़े और सामान्य वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत पोर्टल खोल दिया गया है.

राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी होनहार छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे. सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि (30 नवंबर) का इंतजार किए बिना समय रहते सरल पोर्टल पर अपना आवेदन पूर्ण करें. -विश्राम कुमार मीणा, उपायुक्त, कुरुक्षेत्र

​ऑनलाइन आवेदन और समय-सीमा: उन्होंने कहा कि ​इच्छुक और पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल सरल हरियाणा (saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ​आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू होंगे, ​आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 रखी गई है.

​पात्रता मानदंड और न्यूनतम अंक प्रतिशतः ​योजना के तहत विभिन्न वर्गों (अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मेधावी छात्रों के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत का दायरा तय किया गया है.

योजना के लाभ के लिए योग्यताः अनुसूचित जाति ​शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए 10वीं में न्यूनतम 70%, 12वीं में 75% और स्नातक में 65% अंक वाले इसका लाभ ले सकते है. ​ग्रामीण क्षेत्र के छात्र 10वीं में न्यूनतम 60%, 12वीं में 70% और स्नातक में 60% अंक वाले इसका लाभ ले सकते हैं. पिछड़ा वर्ग A में ​शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी के मैट्रिक (10वीं) में न्यूनतम 70% अंक, जबकि ​ग्रामीण क्षेत्र के मैट्रिक (10वीं) में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए. पिछड़ा वर्ग-B एवं सामान्य वर्ग ​शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी के मैट्रिक (10वीं) में न्यूनतम 80% अंक. जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मैट्रिक (10वीं) में न्यूनतम 75% अंक हो.

आवश्यक दस्तावेजः ​योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं. इन सभी दस्तावेज के साथ में है आवेदन कर सकते हैं.

  1. ​जाति प्रमाण पत्र.
  2. परिवार पहचान पत्र.
  3. हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र.
  4. पिछली उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट.
  5. छात्र की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो.
  6. ​वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या दाखिला प्रमाण पत्र.
  7. बैंक पासबुक की प्रति जो परिवार पहचान पत्र से अनिवार्य रूप से लिंक हो.
  8. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र. पिता का वर्ष 2026-27 का आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक वार्षिक आय ₹4 लाख से कम होनी चाहिए).
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अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना
AMBEDKAR MERITORIOUS STUDENT SCHEME

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