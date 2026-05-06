प्रसव के दौरान हुई मौत को लेकर सरकार सख्त, सांसद ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
सरायकेला में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के बाद पीड़ित परिवार की राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद की गई.
Published : May 6, 2026 at 5:45 PM IST
सरायकेला: जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में प्रसव के दौरान हुई जच्चा-बच्चा की असमय मृत्यु ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. बुधवार को इस दुखद घटना के बाद संवेदना व्यक्त करने सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और सिविल सर्जन डॉ. एसपी सिंह हाथीसिरिंग गांव पहुंचे. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी.
तत्काल आर्थिक मदद और मुआवजा
सांसद जोबा मांझी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को कुल 4.20 लाख रुपये के चेक सौंपा. इसमें 4 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रह राशि और 20 हजार रुपये तत्काल सहायता राशि है.
भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन
उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए घोषणा की है कि जिला प्रशासन मृतक महिला के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी. इसके अतिरिक्त, परिवार के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मृतका के पति को उनके गांव के समीप ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान सांसद जोबा मांझी ने भी गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है.
'स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर हुई लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो.'- नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त
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