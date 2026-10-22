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पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का विस्तार, कैंसर से हार्ट सर्जरी तक के लिए तय हुई सहायता राशि

झारखंड पुलिस ( फाइल फोटो-Etv Bharat )

रांची: झारखंड के पुलिसकर्मियों और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पुलिस कल्याण कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बदलाव किया गया है. नई सूची में अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए कम से कम और अधिकतम सहायता राशि तय की गई है. इसमें कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय, मस्तिष्क, आंख, कान और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के अलावा कई अन्य बीमारियों को भी शामिल किया गया है.

सितंबर में हुई थी समीक्षा