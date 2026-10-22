पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का विस्तार, कैंसर से हार्ट सर्जरी तक के लिए तय हुई सहायता राशि
झारखंड के पुलिसकर्मियों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता राशि तय की गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 10:13 AM IST
रांची: झारखंड के पुलिसकर्मियों और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पुलिस कल्याण कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बदलाव किया गया है. नई सूची में अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए कम से कम और अधिकतम सहायता राशि तय की गई है. इसमें कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय, मस्तिष्क, आंख, कान और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के अलावा कई अन्य बीमारियों को भी शामिल किया गया है.
सितंबर में हुई थी समीक्षा
पिछले महीने पुलिस कल्याण समिति ने पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष से मिलने वाली राशि की समीक्षा की थी. इसके बाद बीमारी के अनुसार सहायता राशि की नई सूची तैयार की गई. इस संबंध में 14 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी किया गया. समिति ने बीमारियों के अनुसार इलाज में होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि की समीक्षा की. इसके बाद नई सूची तैयार की गई.
किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 7 लाख रुपये तक
नई सूची के अनुसार, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक लाख से सात लाख रुपये तक की सहायता तय की गई है. किडनी फेल होने पर डायलिसिस कराने के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. किडनी में पथरी की सर्जरी के लिए 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है. लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी एक लाख से सात लाख रुपये तक की सहायता तय की गई है. पित्त की थैली और अग्न्याशय की सर्जरी के लिए 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है.
कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक
कैंसर के मरीजों को भी कल्याण कोष से बड़ी मदद मिल सकेगी. कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराने के लिए दो लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है. शरीर के जरूरी अंगों की सर्जरी के लिए दो लाख से चार लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है. सामान्य अंगों की सर्जरी के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता तय की गई है.
हार्ट सर्जरी के लिए 3 लाख तक की मदद
हृदय रोग से पीड़ित पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए भी अलग-अलग राशि तय की गई है. हार्ट और वाल्व की सर्जरी के साथ एंजियोप्लास्टी कराने के लिए दो लाख से तीन लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है. पेसमेकर लगाने के लिए 60 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की मदद निर्धारित की गई है. हार्ट अटैक के इलाज के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है.
ब्रेन सर्जरी और लकवा के इलाज में भी मदद
मस्तिष्क में ट्यूमर या गांठ निकालने की सर्जरी के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता तय की गई है. दुर्घटना के कारण ब्रेन सर्जरी कराने पर 20 हजार से दो लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. लकवा और मस्तिष्क की नसों से जुड़ी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है.
आंखों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी. रेटिना की सर्जरी, कॉर्निया बदलने और ग्लूकोमा के इलाज के लिए 40 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता तय की गई है. सामान्य मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 35 हजार से 50 हजार रुपये तक और जटिल मोतियाबिंद के इलाज के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है.
हड्डी टूटने और गंभीर बीमारी में भी सहायता
हड्डी टूटने पर इलाज के लिए 10 हजार से 40 हजार रुपये तक की सहायता तय की गई है. गंभीर फ्रैक्चर में सर्जरी कराने के लिए 10 हजार से 50 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी. हड्डी में रॉड या प्लेट लगाने के मामले में एक अंग के लिए 30 हजार से 50 हजार रुपये तक और एक से अधिक अंगों के लिए 60 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है. 20 दिन से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत पड़ने पर भी सहायता का प्रावधान है.
मस्तिष्क मलेरिया, हेपेटाइटिस बी और सी, पोलियो तथा मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 हजार से एक लाख रुपये तक की मदद तय की गई है. शरीर का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जलने पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है. इसके अलावा गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और इलाज पर अधिक खर्च होने की स्थिति में एक लाख से तीन लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. एड्स के इलाज के लिए 30 हजार से 50 हजार रुपये तक की राशि तय की गई है.
महिलाओं की बीमारियों और प्रसव के लिए भी मदद
महिलाओं से जुड़ी बीमारियों को भी नई सूची में शामिल किया गया है. गर्भाशय निकालने की सर्जरी और स्तन से जुड़ी कुछ बीमारियों के इलाज के लिए 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की सहायता तय की गई है. जटिल स्थिति में सिजेरियन प्रसव कराने के लिए 30 हजार से 75 हजार रुपये तक की मदद मिल सकती है. बांझपन के इलाज के लिए आईवीएफ कराने पर दो लाख से तीन लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है.
गले की सर्जरी के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक और कान की सर्जरी के लिए भी 50 हजार से एक लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है. दांतों के इलाज के लिए भी राशि तय की गई है. दांतों की सफाई और फिलिंग के लिए पांच हजार से 10 हजार रुपये तक, रूट कैनाल कराने के लिए 10 हजार से 15 हजार रुपये तक तथा दांतों की दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए 10 हजार से 15 हजार रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है.
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