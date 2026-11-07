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दिवाली से पहले मिली एक करोड़ की बीमा राशि, जशपुर में पुलिस सैलरी पैकेज बना परिवार का सहारा

पुलिस सैलरी पैकेज से मदद ( ETV BHARAT )

जशपुर: पुलिस सैलरी पैकेज अब पुलिस परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन रहा है. हादसे में मौत के बाद पुलिसकर्मियों के परिजनों को यह सहायता मुहैया कराई जाती है. इस क्रम में जशपुर पुलिस के दिवंगत आरक्षक अनिल केरकेट्टा के परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि दी गई है. कुल 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिली है.

दिवाली से पहले मिली 1 करोड़ की बीमा राशि आरक्षक अनिल केरकेट्टा की 24 अप्रैल 2026 को लोरों घाट में हुई सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी. घटना के समय वे थाना पत्थलगांव में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे. उन्होंने 17 अप्रैल 2007 से जशपुर जिले के पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं. लंबे समय तक उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पुलिस विभाग में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनिल केरकेट्टा के परिवार को बीमा राशि दी गई .