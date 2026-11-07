दिवाली से पहले मिली एक करोड़ की बीमा राशि, जशपुर में पुलिस सैलरी पैकेज बना परिवार का सहारा
आरक्षक अनिल केरकेट्टा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. अब परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज मिला है. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 5:54 PM IST
जशपुर: पुलिस सैलरी पैकेज अब पुलिस परिवारों के लिए आर्थिक संबल बन रहा है. हादसे में मौत के बाद पुलिसकर्मियों के परिजनों को यह सहायता मुहैया कराई जाती है. इस क्रम में जशपुर पुलिस के दिवंगत आरक्षक अनिल केरकेट्टा के परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा सहायता राशि दी गई है. कुल 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिली है.
दिवाली से पहले मिली 1 करोड़ की बीमा राशि
आरक्षक अनिल केरकेट्टा की 24 अप्रैल 2026 को लोरों घाट में हुई सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी. घटना के समय वे थाना पत्थलगांव में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे. उन्होंने 17 अप्रैल 2007 से जशपुर जिले के पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं. लंबे समय तक उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पुलिस विभाग में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनिल केरकेट्टा के परिवार को बीमा राशि दी गई .
एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह रहे मौजूद
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशा तिर्की ने भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक बिलासपुर आलोक रंजन की मौजूदगी में बीमा राशि का चेक दिया गया. इस अवसर पर पुलिस एवं बैंक अधिकारियों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. साथ ही प्राप्त सहायता राशि के सुरक्षित एवं सुनियोजित उपयोग के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया. परिजनों को फंड मैनेजमेंट की जानकारी भी दी गई, ताकि इस राशि का भविष्य में बेहतर तरीके से उपयोग कर परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
पुलिस सैलरी पैकेज योजना पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है. पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कई बार जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं. ऐसे में किसी अप्रत्याशित घटना में उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है- डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर
एसएसपी लाल उमेद सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने वेतन खाते को भारतीय स्टेट बैंक के पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत पंजीकृत रखें. इसके अलावा नामांकन सहित अन्य आवश्यक जानकारियों को समय-समय पर अपडेट करते रहें. जिससे उन्हें विपदा की घड़ी में मदद मिल सके.