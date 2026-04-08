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बोकारो और हजारीबाग पुलिस में वेतन के नाम पर फर्जी निकासी का मामला: वित्त सचिव ने सभी एसएसपी और एसपी को लिखा पत्र

झारखंड का वित्त विभाग. ( फोटो-ईटीवी भारत )