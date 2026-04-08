बोकारो और हजारीबाग पुलिस में वेतन के नाम पर फर्जी निकासी का मामला: वित्त सचिव ने सभी एसएसपी और एसपी को लिखा पत्र
झारखंड में वेतन के नाम पर करोड़ों की अवैध निकासी के दो मामले प्रकाश में आने के बाद वित्त विभाग अलर्ट है.
Published : April 8, 2026 at 9:03 PM IST
रांची: झारखंड में सरकारी खजाने से वेतन के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के दो सनसनीखेज मामले सामने आने के बाद वित्त सचिव ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को वेतन निकासी के मामले में पूरी सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है. बोकारो में 4 करोड़ की अवैध निकासी और हजारीबाग में 13 करोड़ की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद यह निर्देश जारी किया गया है.
वित्त सचिव के पत्र में क्या है
झारखंड सरकार के वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने मामले में पुलिस सहित सभी विभागों को पत्र लिखा है. पत्र में बताया गया है कि उपरोक्त विषय में कहना है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, बोकारो कार्यालय से मई 2024 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में कुल 3,15.33,993/-(तीन करोड़ पंद्रह लाख तैंतीस हजार नौ सौ तिरान्वे) रुपये की अवैध निकासी वेतन मद से किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है. इसके साथ ही वित्त विभाग, झारखंड, रांची के द्वारा मी डाटाबेस की समीक्षा के उपरांत पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग कार्यालय से भी विगत आठ वर्षों के दौरान 15, 41,41,485 रुपये की अवैध निकासी की जानकारी प्राप्त हुई है.
समीक्षा के दौरान कार्यालय स्तर पर ये त्रुटियां पाई गईं
- सेवानिवृत्त कर्मी या वैसे कर्मी जो वास्तविक रूप से कार्यालय से संबंधित नहीं थे, उनके वेतन का भुगतान कार्यालय के पंजियों से मिलान किए बिना किया जा रहा था. पुलिस अधीक्षक, बोकारो के मामले में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के जीपीएफ प्रोफाइल में जन्मतिथि बदल कर उसे कार्यरत कर्मी के रूप में भुगतान किया गया.
- कर्मियों के वेतन भुगतान के पूर्व उनकी अनुमान्य वेतन/ Pay scale आदि की जांच नहीं की गई थी. पुलिस अधीक्षक बोकारो और हजारीबाग कार्यालय में प्रश्नगत व्यक्ति को उसके अनुमान्य वेतन से कहीं अधिक प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था. उक्त भुगतान संबंधित कार्यालय के विपत्र लिपिक द्वारा अपनी पत्नी या संबंधी की बैंक विवरणी अंकित की गई थी और उन बैंक खातों में लगातार राशि हस्तांतरित की जा रही थी.
- सितंबर 2025 से पूर्व एक ही मोबाइल नंबर पर विपत्र लिपिक और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों का ओटीपी प्राप्त किया जा रहा था, जो उचित नहीं था. सितंबर 2025 के पश्चात आधार आधारित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे जाने के पश्चात भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा औटीपी विपत्र लिपिक के साथ साझा किया जा रहा था.
- उक्त मामलों में विपत्र लिपिक पिछले 10-12 वर्षों से एक ही कार्यालय में विपत्र लिपिक/लेखापाल के रूप में कार्यरत थे, जिसके कारण उनके द्वारा किए गए संदिग्ध कार्य प्रकाश में नहीं आए.
घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्न सावधानियां बरतें
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थापना कर्मी का नाम, पदनाम, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक सूचनाओं का मिलान सर्विसबुक से करते हुए उनके वेतन भुगतान के पूर्व कार्यालय में उनके वास्तविक रूप से कार्यरत होने के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाए.
- सभी कर्मियों को वेतन भुगतान उनके पक्ष में निर्गत Payslip/ सर्विसमुक में अंकित लेखा सत्यापन के आधार पर ही किया जाए.
बैंक खातों की पहचान जरूरी
वेतन भुगतान के पूर्व कर्मियों के बैंक खाता संख्या का सत्यापन उनके पासबुक, चेक के आधार पर निश्चित रूप से कर लिया जाए. उपरोक्त उल्लेखित तीनों बिन्दुओं से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में सर्टिफिकेट अंकित किया जाना आवश्यक होगा. उक्त सर्टिफिकेट के बिना कोषागार से किसी प्रकार निकासी नहीं की जाएगी. साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में अपने ओटीपी को किसी भी अन्य कर्मी को शेयर नहीं किया जाएगा.
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ संबद्ध तीन साल की अवधि से अधिक समय से कार्यरत विपत्र लिपिक के बदले किसी अन्य लिपिक को विपत्र लिपिक का कार्य आवंटित किया जाए. किसी कार्यालय में सिर्फ एक ही लिपिक कार्यरत रहने की स्थिति में उसके कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाए. इस शंका में वित्त विभाग द्वारा संबंधित पोर्टल पर आवश्यक रोक संबंधित कार्रवाई की जा रही है. विशेष परिस्थिति में कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय से आदेश प्राप्त कर ही इस प्रावधान में छूट दी जा सकेगी.
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