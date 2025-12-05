ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा में 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट, संसदीय कार्यमंत्री ने सभा पटल पर रखा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

झारखंड विधानसभा शीत सत्र के दौरान 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.

Finance Minister will be presented supplementary budget in Jharkhand Assembly during winter session
सदन की कार्यवाही में भाग लेते वित्त मंत्री (सौ. JVSTV)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोकप्रकाश से पहले संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पिछले मानसून सत्र (1 अगस्त से 4 अगस्त और 22 अगस्त से 28 अगस्त) की अवधि में सरकार के आश्वासनों पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा. इससे पहले स्पीकर ने सभापति मनोनीत किया. साथ ही कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया.

इसी दौरान प्रभारी सचिव ने राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 को स्वीकृत कारखाना झारखंड संशोधन विधायक 2025 को सभा पटल पर रखा. साथ ही राज्यपाल द्वारा 1 सितंबर 2025 को स्वीकृत झारखंड विनियोग संख्या-3 विधेयक 2025, 4 नवंबर 2025 को स्वीकृत झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक और 11 नवंबर 2025 को स्वीकृत झारखंड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक, 2025 को सभा पटल पर रखा.

झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही (सौ. JVSTV)

बता दें कि सोमवार यानी 8 दिसंबर को सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी. पांच दिवसीय इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की भी संभावना है. वहीं, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हमलावर रुख अपनाने की योजना बना रहा है.

हालांकि 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक के दौरान स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रुप से संचालित करने में सहयोग करने की अपील की थी. साथ ही सदन के समय का अधिकाधिक सदुपयोग करने का आग्रह किया था ताकि जनहित से जुड़े मुद्दे अधिक से अधिक उठ सकें.

