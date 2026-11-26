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बरेली में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- "साइकिल तो पंचर हो चुकी है, अब कितनी घसीट पाएंगे यह देखेते हैं"

बरेली में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के एक बयान पर यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने तंज कसते हुए सपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि साइकिल तो पंचर हो चुकी है, अब पंचर साइकिल कितनी घसीट पाएंगे यह देखेते हैं. उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी इस बार 2017 से भी अधिक बहुमत हासिल करेगी.



