बरेली में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- "साइकिल तो पंचर हो चुकी है, अब कितनी घसीट पाएंगे यह देखेते हैं"
बरेली के सर्किट हाउस में बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से की बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:40 AM IST
बरेली : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के एक बयान पर यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने तंज कसते हुए सपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि साइकिल तो पंचर हो चुकी है, अब पंचर साइकिल कितनी घसीट पाएंगे यह देखेते हैं. उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी इस बार 2017 से भी अधिक बहुमत हासिल करेगी.
बरेली के सर्किट हाउस में बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश की जनता एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का मन बना चुकी है. भाजपा मजबूत नेतृत्व और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जा रही है. उन्होंने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान जनकल्याण के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं.
भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश खन्ना ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया. उन्होंने कहा कि दोनों दल लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं और उनकी नीतियों में भी समानता है. ऐसे में दोनों का साथ आना सकारात्मक है.
आम आदमी पार्टी से भाजपा की तुलना किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच जमीन-आसमान का अंतर है. भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश के 28 राज्यों में से 22 राज्यों में सत्ता में है या सरकार की साझेदार है. इसके बाद सुरेश खन्ना पंडित राधेश्याम कथावाचक की 136वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए. यहां उन्होंने उनके जीवन और साहित्यिक योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया.
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