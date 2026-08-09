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पेपर लीक से परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल...शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले- इसपर रोक लगाना जरूरी

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों की चिंता बढ़ाई है. परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र महीनों और वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने की स्थिति में उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है और उनके करियर पर भी इसका असर पड़ता है. पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध और आंदोलन भी हुए हैं. इस तरह की घटनाओं से पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं.

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आजादी के बाद शुरुआती दो दशकों में पेपर लीक जैसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थीं. समय के साथ समाज में नैतिक मूल्यों में कमी आई और शिक्षा हासिल करने के लिए गलत रास्ते अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी.

वित्त मंत्री ने आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि देश 1947 में आजाद हुआ और 1957 तथा 1967 तक पेपर लीक जैसी घटनाओं की कोई चर्चा नहीं होती थी. जैसे-जैसे समाज में नैतिकता और मोरल वैल्यूज का प्रभाव कम होता गया, वैसे-वैसे शिक्षा हासिल करने के लिए किसी भी तरह के रास्ते अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई.

उन्होंने कहा कि जब किसी भी कीमत पर शिक्षित होने और प्रमाणपत्र हासिल करने की मानसिकता हावी होती है, तो व्यवस्था में गलत तरीके भी जगह बनाने लगते हैं. उत्तर प्रदेश से बाहर कुछ ऐसे जिले भी रहे हैं, जहां लोग केवल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर डिग्री या प्रमाणपत्र हासिल करने के उद्देश्य से जाते थे. उन्होंने दावा किया कि कुछ जगहों पर परीक्षा पास कराने तक के ठेके लिए जाने की बातें भी सामने आती रही हैं.

वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा केवल डिग्री या प्रमाणपत्र हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र और भविष्य के निर्माण का आधार भी है. ऐसे में परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ-साथ समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का विश्वास ही युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है. पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना इसलिए जरूरी है, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों को उनका उचित अवसर मिल सके और परीक्षा व्यवस्था में उनका भरोसा कायम रहे.

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