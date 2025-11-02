ETV Bharat / state

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा- तेजी से घूमा विकास का पहिया; 90 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 7400 करोड़ मंजूर

फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के पुत्र अंकित राजपूत के विवाह का कार्यक्रम है. इसमें शामिल रविवार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे.

फर्रुखाबाद: जिले में थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक कॉलेज में फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के पुत्र अंकित राजपूत के विवाह का कार्यक्रम है. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे. उन्होंने नवदम्पती को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया.

सांसद मुकेश राजपूत के बेटे अंकित की शादी: वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सांसद मुकेश राजपूत के बेटे अंकित राजपूत की शादी है. विशेष रूप से उनको बधाई देने आए हैं. हमारे शाहजहांपुर की लड़की आकांक्षा सिंह के पिता पुरुषोत्तम है. सांसद मुकेश राजपूत का बेटा अंकित है.

90 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे: वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार सुधार हो रहा है. फर्रुखाबाद के लोगों कि मांग थी कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनवाया जाए. यह मांग पूरी हो गई है. 90 किलोमीटर का 7400 करोड़ रुपये की लागत वाला लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर हो गया है. सीएम योगी जब से सत्ता में आयी है. कानून व्यवस्था बेहतर हुई है.

यूपी में तेजी से हो रहा विकास: विकास का पहिया तेजी से घूमा है. बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बोले जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार विधिसम्मत करवाई कर रही,बुलडोजर की कार्रवाई उसी में शामिल

भूपेंद्र चौधरी ने कहा- अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही
फर्रुखाबाद जिले में रविवार को सांसद मुकेश राजपूत के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे. यहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार विधिसम्मत कार्रवाई कर रही है. बुलडोजर की कार्रवाई उसी में शामिल है.

स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए अभियान: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा आज सांसद जी के बेटे का विवाह है. नवदंपती को आशीर्वाद देने के लिए सब लोग एकत्र हुए हैं. अपने कार्यक्रम और अभियान के लेकर हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं. 25 सितंबर से 25 दिसम्बर तब आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री के संकल्प को लेकर पार्टी ने निर्णय लिया है. स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए घर-घर जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं. ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें, जो भारत में बनी हों.

सभी जिला मुख्यालय पर रन फॉर यूनिटी: ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें, जिसमें भारत के लोगों का श्रम लगा हो. अगला कार्यक्रम सरदार पटेल की 150वीx जयंती के उपलक्ष में 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर हम लोग संविधान दिवस तक के अभियान को चलाएंगे. सरकार ने 31 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर एकता दिवस के रूप में सरकार ने घोषित किया है. सभी जिला मुख्यालय पर रन फॉर यूनिटी के रूप में बड़ा कार्यक्रम जन भागीदारी से हम लोगों ने आयोजित किया है.

प्रत्येक विधानसभा में पदयात्रा होगी: अगले सत्र में प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा हम लोग निकालेंगे. हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि के अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग पदयात्रा में सम्मिलित होकर यह संदेश देंगे सरदार पटेल जी का एकीकरण में देश की अखंडता में देश के नक्शे में जो उनका योगदान है, इस पर चर्चा की जाएगी. एक कार्यक्रम अभी हमारा 7 नवंबर से है. वंदे मातरम गायन के डेढ़ सौ वर्ष पूरे हुए हैं.

वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा: भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सामूहिक रूप से एकत्र होकर वंदे मातरम का गायन करेंगे. इसके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं.जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान शुरू किया है. मतदाता सूची को सही करने का. हम लोग प्रयास करेंगे इस एसआईआर के माध्यम से जो योग मतदाता है पात्र मतदाता है वह मतदाता सूची में सम्मिलित हो.

अयोग्य और फर्जी मतदाताओं ने नाम हटें: अयोग्य और फर्जी मतदाता है उनके नाम हटाए जाएं. इसकी हम लोगों ने तैयारी की है. स्थानीय लोग पारदर्शी सूची के साथ मतदान का प्रयोग करें. इसे लेकर हम लोग जन-जन तक जाएंगे. कहा समाजवादी पार्टी हो या जो भी विपक्ष के नेता हो उनका एजेंडा निगेटिव है. समाज को भ्रमित करने का कार्य करते हैं.

भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के 20 वर्ष के कामों के साथ एनडीए के साथ गठबंधन का हिस्सा है. पार्टी नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है.उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है. वही चेहरा है उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वही मुख्यमंत्री होंगे. सरकार बनेगी निश्चित रूप से बिहार में उनके कार्यकाल में काम हुए हैं.

मंत्री धर्मपाल ने कहा- गौशाला में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, गायों का सर्दी से बचाव करें
यूपी के फर्रुखाबाद जिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में बैठक हुई. उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गायों को हरा चारा दें. उनकी नस्ल के सुधार पर ध्यान दें. एक दो लीटर दूध देने वाली गाय को लोग आवारा रूप में छोड़ते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें उनसे अधिक दूध चाहिए.

गाय के गोबर का सदुपयोग करना होगा: मंत्री धर्मपाल ने कहा कि गायों का सर्दी से बचाव करें. गौशाला में सीसीटीवी कैमरे लगवाए. गाय के गोबर का सदुपयोग करना होगा. उच्च प्रकार की गायों का सीमेन फ्री में दिया जाएगा. टीकाकरण समुचित रूप से करें, ताकि पशु स्वस्थ रहें. उन्हें औषधि की अधिक आवश्यकता न पड़े. किसान अधिक महंगी औषधियां खरीदने में समर्थ नहीं हैं. निम्न नस्ल के गायों के बछड़ों का बधियाकरण कराएं.

किसानों की आय दोगुनी हो: मंत्री धर्मपाल ने कहा कि लघु पशुपालन पर भी ध्यान दें. बकरी, शूकर, मुर्गी पालन पर ध्यान दें, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके. बैंकों की मीटिंग बुलाएं, जिसमें उन्हें निर्देश दें कि वह पशुपालकों को कर्ज देने में उदारता बरतें.

गायों के इलाज के लिए 80 हजार रुपये तक अनुदान: एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी गाय के तीन थन बेकार हो गए हैं. एक ही उचित अवस्था में है. मंत्री ने कहा कि उचित इलाज के लिए एक गाय के लिए 40 हजार रुपये और दो गायों पर 80 हजार रुपये का अनुदान सरकार देगी. यह सुविधा मात्र दो गायों तक की उपलब्ध है. अन्य प्रदेश से गिर गाय के लाने पर होने वाला खर्च सरकार देगी. इस बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

