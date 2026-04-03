प्रदेश के वित्त मंत्री पहुंचे बूढ़ापहाड़, विकास कार्य का लिया जायजा
प्रदेश के वित्त मंत्री ने बूढ़ापहाड़ इलाके का दौरा किया.
Published : April 3, 2026 at 9:05 PM IST
पलामूः झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधकृष्ण किशोर बूढ़ापहाड़ के इलाके का दौरा किया. यहां उन्होंने इलाके में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बूढ़ापहाड़ का दौरा किया है. बूढापहाड़ का इलाका लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है. इस इलाका के लिए बूढ़ापहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है.
इस इलाके में विकास एवं अन्य कार्य के हालात को जानने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्णकिशोर बूढ़ापहाड़ पहुंचे. बूढ़ापहाड़ की चोटी पर जाने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ा.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वह जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं वह नक्सली गतिविधि के लिए ए श्रेणी में रहा है. सिर्फ पुलिस नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकती है पुलिस उनको सिर्फ नियंत्रित कर सकती है. उन्होंने कहा कि यहां के लिए विकास के कार्य भी जरूरी है.
वित्तमंत्री ने कहा कि बूढ़ापहाड़ को लेकर वह जल्द ही सभी विभागों के साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक रखेंगे और इलाके में विकास के लिए एक खाका तैयार करेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बूढ़ापहाड़ की इलाके के लिए टास्क दिए गए थे इसकी भी समीक्षा की जाएगी.
बूढ़ापहाड़ के इलाके में जाने के लिए पांच किलोमीटर रोड वन भूमि है. वन विभाग से क्लियर होने के बाद ही इस रोड का निर्माण हो सकता है लेकिन एक किलोमीटर का रोड बनाना बेहद ही जरूरी. उनका प्रयास होगा कि अनटायड फंड के माध्यम से रोड के निर्माण को करवाया जाए.
दरअसल बूढ़ापहाड़ 90 के दशक से माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा करता था. सितंबर 2022 में बूढ़ापहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया और 2023 के जनवरी महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ापहाड़ पहुंचे थे.
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