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वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डीजीपी पर साधा निशाना, कहा- किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि पुलिस उनकी निजी संस्था है

रांची: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड पुलिस के डीजीपी पर निशाना साधा है. साथ ही वित्त विभाग के अपर सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा एक कैबिनेट मंत्री को गाड़ी लौटाए जाने की बात कहने को दुर्भाग्यपूर्ण एवं नियम विरुद्ध बताया है. उन्होंने इस मामले पर वित्त सचिव से जवाब मांगा है.

वित्त मंत्री ने कहा कि हम लोग विधायक हैं, हम लोगों के अभिभावक हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि विधानसभा विधायक या स्पीकर की मनमर्जी से चलेगा. ठीक उसी तरह राज्य के डीजीपी की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि झारखंड पुलिस उसकी जेबी संस्था हो गयी है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने डीजीपी पर साधा निशाना (Etv Bharat)

वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस पर अधिकार सरकार का होता है. मैंने डीजीपी को यही बताने की कोशिश की है कि अगर कहीं कमी है तो उसे कैसे दूर किया जाएगा. लेकिन दुखद यह है कि डीजीपी अपना दायित्व नहीं समझ रही हैं. डीजीपी को आड़े हाथों लेते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि डीजीपी कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं गयी होंगी, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में पुलिस के जवानों को 11 कूलर दिया जो काम डीजीपी को करना चाहिए था, वह राधा कृष्ण किशोर ने किया. डीजीपी ने कभी अपने जवानों की सुध नहीं ली.

वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अपने लिए नहीं बल्कि झारखंड पुलिस के जवानों के लिए आवाज उठाई है. क्या 16 पुलिस के जवान को तीन गाड़ी में ठूस कर अपने साथ क्षेत्र में ले जाएं, क्या ऐसा करना उन जवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, यह बड़ा सवाल है.