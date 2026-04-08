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वित्तीय प्रबंधन में झारखंड को नंबर वन बनाने में जुटी हेमंत सरकार, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में तीसरे नंबर पर पहुंचा राज्य

झारखंड सरकार वित्तीय प्रबंधन में राज्य को नंबर वन बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है. वित्त मंत्री ने इसे लेकर बात की.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 6:05 PM IST

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रांची: नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट से झारखंड सरकार उत्साहित है और वित्तीय प्रबंधन के मामले में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर छलांग लगाने की तैयारी में जुट गई है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि नीति आयोग का प्रतिवेदन हमलोगों के लिए उत्साहवर्धन करेगा. यह रिपोर्ट उस समय में आया है, जब केन्द्र से हमें वर्तमान समय में जो हिस्सेदारी मिलती थी. लेकिन जब हम अपने रिसोर्स को बढ़ाकर राजस्व टारगेट बढ़ायेंगे तो एक समय ऐसा आयेगा जब वित्तीय प्रबंधन के मामले में कोई राज्य का नाम आयेगा तो वह झारखंड होगा.

गौरतलब है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी Fiscal Health Index 2026 रिपोर्ट में झारखंड ने ओड़िशा और गोवा के बाद तीसरा स्थान पाने में सफलता पाई है. यह रैंकिंग राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन, ऋण स्थिरता और राजस्व प्रदर्शन के आधार पर तय की गई है. झारखंड ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह बड़ी कामयाबी पाई है.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

झारखंड के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चुनौतीपूर्ण - वित्त मंत्री

ईटीवी भारत से बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जिस तरह से भारत सरकार आर्थिक सहयोग के मामले में झारखंड का नजरअंदाज कर रही है. वैसी स्थिति में अब वह घड़ी आ गई है जब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा. कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य को अपने कर में वृद्धि करनी होगी. उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति या आय के श्रोत को बढ़ाना होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे यहां माइनिंग सेक्टर से करीब 11,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. वहीं ओडिशा में 40 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है. राज्य सरकार एक मैकेनिज्म तैयार कर रही है जिससे माइनिंग से हमें 50 से 60 हजार करोड़ का राजस्व प्रति वर्ष हमें प्राप्त हो.

उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव के कारण करीब 5000 करोड़ का नुकसान झारखंड को झेलना पड़ा है. इसी तरह मनरेगा के नये प्रावधान के तहत अब 60-40 का रेसियो होने से करीब 6000 करोड़ का अतिरिक्त भार होगा. इसके अलावा केंद्र से सहायता मद में करीब 5000 करोड़ की कमी है. इस तरह से करीब 16000 करोड़ का अतिरिक्त भार झारखंड को आने वाले समय में पड़ेगा. हमारा 2026-27 का स्टेट ओन टैक्स में लगभग 46000 करोड़ का टारगेट है. हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा और राजस्व प्राप्ति बढ़ानी होगी, जिससे आने वाले समय में यह स्टेट ओंन टैक्स 40000 करोड़ से बढ़कर 70 से 75000 करोड़ का हो जाए.

नीति आयोग ने की है वित्तीय प्रबंधन की सराहना

नीति आयोग ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर झारखंड की सराहना की है. साथ ही कुछ सुझाव भी रिपोर्ट के माध्यम से दिया है. नीति आयोग ने पाया है कि झारखंड में राजकोषीय घाटा नियंत्रित है. राज्य ने अपने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत से नीचे रखने में सफलता पाई है, जो आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा मानक है. इसके अलावे
राज्य के कुल राजस्व में कर राजस्व की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रही है, जो यह दर्शाता है कि सरकार ने कर संग्रह प्रणाली को प्रभावी और पारदर्शी बनाया है.

नीति आयोग की रिपोर्ट में झारखंड के व्यय ढांचा को अब पहले से कहीं अधिक संतुलित बताया गया है. साथ ही राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक खर्चों के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं पर निवेश बढ़ाए जाने की सराहना की गई है. इसके साथ ही, कर्ज प्रबंधन के मामले में भी राज्य की स्थिति नीति आयोग ने संतोषजनक पाई है. रिपोर्ट में कैपिटल एक्सपेंस की गुणवत्ता में और सुधार करने तथा निवेश को आकर्षित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई है.

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