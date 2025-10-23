ETV Bharat / state

वित्त मंत्री ने झारखंड में महागठबंधन में दरार को नकारा, राजद ने कहा- झामुमो के हर फैसले का स्वागत

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( Etv Bharat )

रांची: बिहार में आज गुरुवार को महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया है. लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलग हो जाने और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा दिये जा रहे बयानों पर गठबंधन के अंदर की राजनीतिक कयासों का दौर जारी है. इस बीच कांग्रेस विधायक सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड महागठबंधन में "ऑल इज वेल" की बात कही. मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक परिपक्व राजनेता हैं. वहीं झामुमो भी परिपक्व राजनीतिक दल है, ऐसे में वह कोई भी अपरिपक्व फैसला नहीं करेंगे. वित्त मंत्री और राजद नेता के बयान (ETV Bharat) वित्त मंत्री ने कहा कि जब कोई दल या व्यक्ति की खास इच्छा होती है और वह पूरा नहीं होता है तो अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती है. हमारा गठबंधन (जिसमें राजद,कांग्रेस और झामुमो शामिल है) में कोई दाग नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही सब ठीक हो जाएगा. क्या जेएमएम के अंदर राज्य में महागठबंधन के स्वरूप को लेकर कोई इफ-बट चल रहा है? इस सवाल के जवाब में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में हमारा गठबंधन लालू यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन के बीच है और इन नेताओं के बीच कोई मनमुटाव या दरार नहीं है. 'हेमंत सोरेन के हर फैसले का स्वागत'