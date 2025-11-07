ETV Bharat / state

राजस्व संग्रहण में वाणिज्यकर विभाग की धीमी प्रगति पर वित्त मंत्री ने जताई चिंता, पदाधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

रांचीः राजस्व संग्रह में वाणिज्य विभाग की धीमी प्रगति है. हालत यह है कि वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्य कर से 26,500 करोड़ रुपये के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध अक्टूबर माह तक 49.41% ही राजस्व की प्राप्ति हुई है जबकि अक्टूबर माह में लक्ष्य की प्राप्ति 58% होनी चाहिए थी. यह आंकड़ा आज शुक्रवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान पाया.

इस बैठक में वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अभी भी हमारे पास पांच महीने का वक्त है. इस दरमियान शत-प्रतिशत तक्ष्य प्राप्त करने में अधिकारी जी जान से लग जाएं. वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि VAT और GST में लगभग 3,150 करोड़ रुपये के बकाये की राशि की वसूली में तत्परता दिखाएं और न्यायालयों में लंबित मामले जिसमें 4241 करोड़ रुपये की राशि संहित है. मंत्री ने कहा कि निष्पादन शीघ्र करायें ताकि ये राशि राजकोष में जमा हो सके.

जब वित्त मंत्री ने जताई चिंता

चालू वित्तीय वर्ष में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व संग्रहण की प्रगति एवं भविष्य के कार्य योजना की समीक्षा के दौरान शुक्रवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कांके रोड स्थित उत्पाद भवन के सभागार में कर संग्रहण की स्थिति पर बेहद चिन्तित दिखे. समीक्षा बैठक में वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल एवं आयुक्त, अमित कुमार सहित रांची, जमशेदपुर हजारीबाग, धनबाद तथा संथाल परगना प्रमंडल के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए निर्धारित किए गए 26,500 करोड़ रुपये के तक्ष्य की प्राप्ति करना आपके जुनून में शामिल होना चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए अपने आंतरिक स्रोतों से राजस्व को बढ़ाये जाने की नितांत आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यदि झारखंड आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो देश का बाजार भी प्रदेश को आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा और यदि हम कमजोर हुए तो बाजार का सहयोग भी हमें प्राप्त नहीं होगा.