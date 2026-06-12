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पलामू से बिहार में हो रही है मोरम की तस्करी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की छापेमारी, चार हाइवा और एक पोकलेन जब्त

पलामू: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वित्त मंत्री ने अवैध खनन में शामिल चार हाइवा और एक पोकलेन को जब्त किया है. कार्रवाई के बाद वित्त मंत्री ने पुलिस एवं खनन विभाग को तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.

दरअसल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि छतरपुर के इलाके में अवैध रूप से मोरम का खनन हो रहा है. खनन करने वाले बिहार के माफिया हैं, वे अपनी ताकत के बल पर मोरम का बिहार के इलाके में तस्करी कर रहे हैं.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

इस सूचना के आलोक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर के देवगन के इलाके में छापेमारी की. जैसे ही वित्त मंत्री का काफिला देवगन के इलाके में पहुंचा, खनन माफिया मौके से भाग गए. जबकि मौके से चार हाइवा और एक पोकलेन को पकड़ा गया. सभी गाड़ियां अवैध रूप से मोरम के खनन में लगी हुई थी. मोरम को बिहार के इलाके में भेजा जा रहा था.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उदयगढ़ के इलाके में बिहार के लोग 40-50 गाड़ियों के साथ मोरम का उत्खनन कर तस्करी कर रहे थे. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी उन्हें दी थी. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इलाके में कार्रवाई की है. मौके से चार हाईवा और एक पोकलेन को पकड़ा गया है.