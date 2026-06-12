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पलामू से बिहार में हो रही है मोरम की तस्करी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की छापेमारी, चार हाइवा और एक पोकलेन जब्त

पलामू के छतरपुर में मोरम के अवैध खनन को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छापेमारी की.

Minister Radhakrishna Kishore
छापेमारी के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 2:59 PM IST

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पलामू: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वित्त मंत्री ने अवैध खनन में शामिल चार हाइवा और एक पोकलेन को जब्त किया है. कार्रवाई के बाद वित्त मंत्री ने पुलिस एवं खनन विभाग को तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.

दरअसल, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि छतरपुर के इलाके में अवैध रूप से मोरम का खनन हो रहा है. खनन करने वाले बिहार के माफिया हैं, वे अपनी ताकत के बल पर मोरम का बिहार के इलाके में तस्करी कर रहे हैं.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

इस सूचना के आलोक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर के देवगन के इलाके में छापेमारी की. जैसे ही वित्त मंत्री का काफिला देवगन के इलाके में पहुंचा, खनन माफिया मौके से भाग गए. जबकि मौके से चार हाइवा और एक पोकलेन को पकड़ा गया. सभी गाड़ियां अवैध रूप से मोरम के खनन में लगी हुई थी. मोरम को बिहार के इलाके में भेजा जा रहा था.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उदयगढ़ के इलाके में बिहार के लोग 40-50 गाड़ियों के साथ मोरम का उत्खनन कर तस्करी कर रहे थे. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी उन्हें दी थी. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इलाके में कार्रवाई की है. मौके से चार हाईवा और एक पोकलेन को पकड़ा गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह देखा जाएगा कि खनन विभाग क्या रहा है? इस संबंध में एसपी, आईजी से भी बातचीत की जाएगी और सीमावर्ती इलाके में कार्रवाई और चौकसी के लिए कदम उठाए जाएंगे.

जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि खनन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. खनन कार्य में शामिल लोगों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इलाके में पहले भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है. हाल के दिनों में मोरम के उठाव को लेकर सूचना नहीं आ रही थी, विभाग सख्त है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

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