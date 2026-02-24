ETV Bharat / state

अबुआ दिशोम बजट 2026-27, विकास दर 10.03% का अनुमान, मंईयां सम्मान योजना के लिए 14 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान

रांचीः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अबुआ दिशोम बजट पेश करते हुए विकास और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखा है. सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2026-27 में राज्य की आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर 10.03 प्रतिशत और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 6.90 प्रतिशत रहेगी. यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक है.

हमर अपन से अबुआ दिशोम का सफर

राज्य सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘हमर अपन बजट’, 2023-24 और 2024-25 में ‘हमीन कर बजट’, 2025-26 में ‘अबुआ बजट’ और अब 2026-27 में ‘अबुआ दिशोम बजट’ के जरिए झारखंडी पहचान और समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया है.

राजस्व और व्यय का खाका

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की राजस्व आय 66,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. वहीं राजस्व व्यय के लिए 1,20,851.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात 36:64 प्रस्तावित किया गया है. जिसके तहत स्थापना मद में 57,669 करोड़ रुपये और योजना मद में 1,00,891 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

पूंजीगत परिव्यय और सेक्टरवार आवंटन

वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय 37,708.10 करोड़ रुपये आंका गया है.

सामान्य प्रक्षेत्र: 32,055.83 करोड़ रुपये. सामाजिक प्रक्षेत्र: 67,459.54 करोड़ रुपये. आर्थिक प्रक्षेत्र: 59,044.63 करोड़ रुपये.

सरकार को उम्मीद है कि अपने कर राजस्व से 46,000 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 20,700 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से 18,273.66 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से 51,236.38 करोड़ रुपये, लोक ऋण से 22,049.96 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.