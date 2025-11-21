ETV Bharat / state

झारखंड में बदलेंगे टेंडर के नियम! 10 फीसदी ही होगी न्यूनतम बोली, पलामू से सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर बोले वित्त मंत्री

पलामू: जिले में सेवा अधिकार सप्ताह के मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में टेंडर का नियम बदल जाएगा. टेंडर के नियम में बदलाव का मामला कैबिनेट में उठाया जाएगा. न्यूनतम बोली 10 प्रतिशत ही नीचे जा सकती है. इस बात की घोषणा उन्होंने पलामू के लेस्लीगंज में की है. दरअसल, पलामू से ही पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत हुई है.

मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनटाइड फंड से 75 लाख की एक योजना स्वीकृत हुई थीं, ठेकेदार ने 48 प्रतिशत न्यूनतम पर टेंडर डाला है. इससे सोचा जा सकता है किस तरह कार्य होगा? इन सब को देखते हुए पूरे झारखंड में टेंडर नियम में बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई है: राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

जल नल योजना के लिए झारखंड को केंद्र से नहीं मिल रहा अनुदान

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम के दौरान, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, नवंबर तक झारखंड को मिलने वाले 30 करोड़ रुपए की अनुदान राशि नहीं दे रही है. जल नल योजना के लिए 12 हजार 600 करोड़ का बजट था. झारखंड सरकार ने 6300 करोड़ दे दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना की राशि देने से इनकार कर दिया है. वित्त मंत्री ने अधिकारियों की कार्यशाली पर बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की तरह ही अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना पड़ेगा. पलामू का इलाका नक्सल प्रभावित है, कार्यशाली से मन भटक सकता है.

मंच से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का संबोधन (Etv bharat)

काम को लेकर संवेदनशील है हेमंत सरकार

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार, संवेदनशीलता के साथ सभी वर्ग के लिए कार्य कर रही है. यह संवेदनशीलता सभी सरकार में होनी चाहिए. शासन व्यवस्था अंचल, प्रखंड और अंचल में ऐसे ही चलता है लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार सीधे लोगों से बात कर उनकी समस्या का समाधान कर रही है. इससे पहले झारखंड में ऐसी व्यवस्था नही थी. आज के कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं है बल्कि रिजल्ट जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी आवेदन को संकलित कर समस्या का समाधान करें. जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि इस तरह के मंच पर अपनी समस्या को रखें