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झारखंड के समग्र विकास के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेषज्ञों ने रखे रायः जानिए किसने क्या कहा

रांची में झारखंड समग्र विकास के लिए संसाधन विषय पर परिचर्चा में वित्त मंत्री शामिल हुए. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Finance Minister Radhakrishna Kishore participated in discussion organized by Centre for Socio Economic and Parliamentary Studies in Ranchi
परिचर्चा में वित्त मंत्री समेत अन्य (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 12:00 AM IST

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रांचीः सामाजिक-आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केन्द्र की ओर से ‘झारखंड: समग्र विकास के लिए संसाधन’ विषय पर आज वृहद परिचर्चा आयोजित की गई. संस्था के सचिव अमरनाथ झा की अध्यक्षता में रांची प्रेस क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व सांसद महेश पोद्दार, जाने माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल, अमरनाथ झा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.

इस अवसर पर ‘झारखंड: संसाधन अभिवृद्धि की अनिवार्यता’ स्मारिका का विमोचन किया गया. परिचर्चा का विषय प्रवेश अयोध्या नाथ मिश्र के संबोधन से हुआ. उन्होंने राज्य की खनिज संपदा, राजस्व, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति, शिक्षा, मानव संसाधन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास की व्यापक रणनीति से जोड़ने पर व्यापक चर्चा की.

स्मारिका में करीब 25 प्रमुख व्यक्तियों के लेख शामिल हैं, जिनमें झारखंड के संसाधनों के विभिन्न आयामों, उनके बेहतर उपयोग, मूल्य संवर्धन, वित्तीय प्रबंधन और समावेशी विकास को लेकर सुझाव दिए गए हैं. इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के पास संसाधनों की कमी नहीं है, चुनौती उनके पारदर्शी, वैज्ञानिक और जनहितकारी प्रबंधन की है. परिचर्चा में इस बात पर जोर रहा कि खनिज संपदा के साथ शिक्षा, मानव संसाधन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजस्व क्षमता को मजबूत किए बिना झारखंड के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.

झारखंड के समग्र विकास के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड की आर्थिक यात्रा के 2000 से 2026 तक के दौर की समीक्षा जरूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य का बजट शुरुआती दौर के करीब ₹6,000 करोड़ से बढ़कर आज काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. खनिज संपदा के साथ मानव संसाधन, शिक्षा और रोजगार को विकास के केंद्र में रखना होगा.केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों, राजस्व तथा अनुदानों में हो रहे बदलावों पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत है.

Finance Minister Radhakrishna Kishore participated in discussion organized by Centre for Socio Economic and Parliamentary Studies in Ranchi
रांची में झारखंड समग्र विकास के लिए संसाधन विषय पर परिचर्चा (ETV Bharat)

इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. महेश पोद्दार ने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल खनन से विकास का लक्ष्य पूरा नहीं होगा. खनिजों का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन, बाजार का विस्तार, तकनीकी क्षमता और मानव संसाधन का विकास जरूरी है रेत जैसे संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से भी आय बढ़ाने की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन उसकी वापसी की क्षमता और राजस्व बढ़ाने की रणनीति साथ-साथ होनी चाहिए. डीएमएफ की राशि का उपयोग भी प्राथमिकता आधारित विकास कार्यों में होना चाहिए.

जानेमाने अर्थशास्त्री डॉ. हरिश्वर दयाल ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र से मिलने वाले वित्तीय हस्तांतरण से झारखंड को लाभ हुआ है, लेकिन राज्य की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से करीब 40 प्रतिशत कम है. उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता पर ध्यान देना जरूरी है. ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को अपने संसाधन जुटाने की क्षमता विकसित करनी होगी. व्यावसायिक संपत्तियों के सही मूल्यांकन और स्थानीय राजस्व संग्रह को मजबूत किए बिना निचले स्तर तक वित्तीय स्वायत्तता संभव नहीं होगी.

डॉ. हरिश्वर दयाल ने कहा कि केंद्रीय संसाधनों के हस्तांतरण में झारखंड को अपेक्षित लाभ नहीं मिला है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में झारखंड का स्कोर 62 रहा है, हालांकि 2018-19 के मुकाबले इसमें 12 अंकों का सुधार हुआ है. नीति आयोग के अनुसार राज्य का बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी 2015-16 के 0.13 से घटकर 2019-21 में 0.07 हुआ है, जो सुधार का संकेत है.

डॉ. हरिश्वर दयाल ने कहा कि इसके बावजूद शिक्षा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में झारखंड को अभी लंबी दूरी तय करनी है. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना को उपयोगी सामाजिक सुरक्षा पहल बताते हुए सुझाव दिया कि साड़ी-धोती योजना को भी इसके साथ समाहित कर अधिक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जा सकती है. उन्होंने कहा कि खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड को केवल संसाधनों के दोहन तक सीमित न रहकर मूल्यवर्धन, रोजगार, शिक्षा और मानव विकास पर समान रूप से ध्यान देना होगा.

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