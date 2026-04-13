बूढ़ा पहाड़ में अभी तक नहीं हुआ कोई विकास, वित्त मंत्री ने बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर दिया जोर
बूढ़ा पहाड़ के विकास को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं.
Published : April 13, 2026 at 7:25 PM IST
गढ़वा: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर गढ़वा पहुंचे. जहां उन्होंने बूढ़ा पहाड़ विकास योजना को लेकर गढ़वा के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यहां अब तक जीरो परसेंट विकास हुआ है.
साल 2023 में जब बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हुआ, उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी पुष्टि की. यह खबर मीडिया में खूब चली, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया और BPDP प्लान लॉन्च किया. हालांकि, वित्त मंत्री ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बूढ़ा पहाड़ में अब तक जीरो परसेंट विकास हुआ है.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हम बूढ़ा पहाड़ के विकास के प्रति संकल्पित हैं. यहां सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी हैं. विकास तभी संभव है जब वहां सड़क हो, लेकिन बूढ़ा पहाड़ तक सड़क ही नहीं है. ऐसे में यहां विकास कैसे पहुंचेगा? हम भी मानते हैं कि यहां उग्रवाद खत्म नहीं हुई है, बल्कि नियंत्रण में आया है. अगर इसे समाप्त करना है तो विकास जरूरी है.
उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ तालमेल बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि वे खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिलकर NOC लेंगे. कुल्ही में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास राशि उपलब्ध है. हेसातु गांव के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बदला जाएगा ताकि वहां के बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सके. इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि CRPF को दो और साल गढ़वा में रहने की जरूरत है.
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