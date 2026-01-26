ETV Bharat / state

झारखंड की लड़कियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, गणतंत्र दिवस समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की घोषणा

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में झंडा फहराया. इस मौके पर झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की.

Rs. 10000 FOR EVERY GIRL IN JHARKHAND
राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
पलामूः बिहार एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी. इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसकी घोषणा झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कही. वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, इसी बैठक में झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देने के लिए प्रस्ताव दिया गया और सहायता मांगी गई है.

दिशोम गुरु को भारत रत्न दिया जाएः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सभी लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देगी. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिशोम गुरु को पद्म विभूषण दिया गया है, राज्य सरकार इसका स्वागत करती है. दिशोम गुरु को भारत रत्न दिया जाए, इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर झारखंड की विधानसभा केंद्र सरकार को भेज चुकी है. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू के इलाके में धान की खरीदारी चिंताजनक है. जिला प्रशासन पड़ोस के राज्यों एवं मील से बात कर धान की खरीदारी के गति को बढ़ाए.

लोगों को संबोधित करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

केंद्र सरकार सहायता नहीं दे रही है- वित्त मंत्री

उन्होंने कहा कि पलामू के इलाके में केंद्र सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता को बंद कर दिया है, केंद्र सरकार इस विशेष केंद्रीय सहायता को फिर से जारी करे. झारखंड में 24 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन है, राज्य गठन के 25 वर्षों में अभी तक मात्र 12 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई है.

झंडोत्तोलन में कई पदाधिकारी मौजूद रहे

पलामू प्रमंडल के लोगों की औसत आय 60-65 हजार के करीब होगी जिसे बढ़ाने की जरूरत है. पलामू में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस स्टेडियम में आयोजित किया गया था. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झंडोत्तोलन किया, परेड की सलामी ली. इस दौरान आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, डीआईजी किशोर कौशल, डीसी समीरा एस, एसपी रीष्मा रमेशन समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

