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पलामू में बिजली आपूर्ति की समीक्षा, वित्त मंत्री ने की हाई लेवल बैठक

पलामू में बिजली आपूर्ति को लेकर मंत्री ने बैठक की.

Finance Minister Radhakrishna Kishore held high level meeting regarding power supply in Palamu
पलामू में बिजली आपूर्ति को लेकर मंत्री ने बैठक की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 5:15 PM IST

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पलामूः जिला को 270 मेगावाट बिजली की जरूरत है लेकिन जिला को मात्र 183 मेगावाट ही बिजली मिल रही है. 2026 में पलामू जिला में मानसून के दौरान बारिश औसत से बेहद कम हुई है. खेती की चुनौती के बीच पलामू को 83 मेगावाट बिजली कम मिल रही है.

पलामू में बिजली आपूर्ति को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को हाई लेवल बैठक की. इस बैठक में वित्त मंत्री के बिजली आपूर्ति की समीक्षा की और हालात के बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली.

पलामू में बारिश के हालात को देखते हुए किसानों के लिए पर्याप्त बिजली देने का निर्देश मंत्री द्वारा दिया गया है. बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू प्रमंडल में कम बारिश हुई है जिस कारण खेती प्रभावित हुई है. बैठक में वित्त मंत्री में ट्रांसफार्मर के क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया. मंत्री ने 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को 63 केवीए तथा 63 केवीए के ट्रांसफार्मर को 100 केवीए में बदलने का निर्देश दिया.

पलामू के छतरपुर एवं नौडीहा बाजार में ग्रिड का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि खेती को लेकर निर्बाध बिजली की जरूरत है ताकि किसानों को पटवन के लिए समस्या नहीं हो सके. इस बैठक में डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीएफओ सत्यम कुमार, बिजली विभाग के जीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

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POWER SUPPLY IN PALAMU
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
ADEQUATE ELECTRICITY FOR FARMERS
MINISTER HIGH LEVEL MEETING

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