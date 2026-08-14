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झारखंड की मंईयां सम्मान योजना पर संकट के बादल! वित्त मंत्री ने बताई वजह, क्या सरकार देगी अगस्त माह की किस्त?

रांची: झारखंड की आधी आबादी के लिए एक चिंता वाली बड़ी खबर है. खासकर, उनके लिए जो मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी हुई हैं और हर माह 2,500 रुपये का लाभ ले रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक.

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आंकड़ों के हवाले से बताया है कि कैसे झारखंड की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. लेकिन राहत की बात है कि तमाम चिंताओं के बीच सरकार ने रक्षाबंधन से पहले मंईयां सम्मान योजना की किस्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है.

वित्त मंत्री ने बताई वजह (Etv Bharat)

अगस्त माह की किस्त जारी करने की तैयारी शुरू

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया कि लाभुकों के खाते में अगस्त की किस्त डीबीटी के जरिए भेजने की तैयारी की जा रही है. यानी रक्षाबंधन के आसपास राज्य की बहनों को सरकार की ओर से सम्मान राशि का तोहफा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, नए पात्र लाभुकों के नाम योजना में कब से जोड़े जाएंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है.

निदेशक के मुताबिक, अभी सरकार का फोकस सत्यापित लाभुकों को समय पर किस्त जारी करने पर है. वैसे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पिछले दिनों ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान इस सवाल पर कहा था कि नए लाभुकों को जोड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है. लेकिन अब एमएमडीआर संशोधन विधेयक की वजह से राजस्व पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पूरी योजना के अधर में लटकने की भी आशंका जताई जा रही है.

झारखंड को करीब 25,000 करोड़ का नुकसान

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ईटीवी भारत से बातचीत में केंद्र के MMDR संशोधन विधेयक को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खनिज बहुल राज्यों के हक और अधिकार पर हमला कर रही है. वित्त मंत्री के मुताबिक VB-GRAM-G, GST युक्तिकरण और अनुदान की राशि में कटौती के कारण पहले ही झारखंड को करीब 13 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन विधेयक के लागू होने से Mineral Bearing Land Cess से अनुमानित करीब 13,215 करोड़ रुपये सालाना राजस्व राज्य को नहीं मिल पाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे राज्य को कुल मिलाकर करीब 25 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है.