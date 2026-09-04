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केंद्र की नीति के बाद राजस्व वसूली में आई गिरावट ने सरकार की बढ़ाई चिंता, रेवेन्यू बढ़ाने में जुटे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को राजस्व वसूली के लिए तय लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 8:12 PM IST

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रांची: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक पांच महीनों में राज्य सरकार लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह नहीं कर पाई है. एक तरफ केंद्र के एमएमडीआर (खान और खनिज विकास एवं विनियमन) कानून में संशोधन के कारण होने वाली राजस्व क्षति की चिंता बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर आंतरिक संसाधनों से होने वाली आय में कमी देखी जा रही है. अगस्त महीने तक 41 प्रतिशत राजस्व संग्रह का लक्ष्य था, जिसमें करीब 36 प्रतिशत ही संग्रह हो पाया है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कैलेंडर टारगेट (हर तीन महीने में कितना खर्च करना है और कितनी आमदनी होनी चाहिए) पूरा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियों के कारण राज्य सरकार को अभी तक 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व क्षति का नुकसान झेलना पड़ रहा है.

रेवेन्यू बढ़ाने में जुटे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना किए जाने से 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है. इसी तरह जीएसटी बदलाव से 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और इस बार एमएमडीआर एक्ट में संशोधन से लगभग 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इस तरह कुल मिलाकर 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

राजस्व आय में अपने पैरों पर खड़ा करने की आवश्यकता – वित्त मंत्री

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में अब इस राज्य को राजस्व आय में अपने पैरों पर खड़ा करने की आवश्यकता है. इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. इस दिशा में वाणिज्य कर विभाग, जो राज्य के अपने कर में सबसे बड़ी भागीदारी निभाता है और करीब 24,000 करोड़ का राजस्व देता है, उसे और बढ़ाने की जरूरत है. ज्यादा नहीं, 6,000 करोड़ की वृद्धि हो ताकि केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भरता न रहे.

उन्होंने कहा कि केंद्र जिस प्रकार से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है, आने वाले दिनों में भी शायद इसी तरह करे. हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे मंईया सम्मान योजना. इसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी. हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चाहे टैक्स में चोरी हो, फेक जीएसटी हो या अवैध ट्रांसपोर्टेशन के कारण जीएसटी क्षति हो, उसे रोकें ताकि हमारा राजस्व बढ़े.

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