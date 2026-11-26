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कोयला चोरी रोकने के लिए केंद्र दे 50 हजार करोड़- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में अवैध खनन की वजह से हो रहे राजस्व क्षति पर छिड़े बहस के बीच राज्य के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से झारखंड में कोयला चोरी रोकने के लिए 50000 करोड़ की मांग की है.

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के द्वारा अवैध खनन और कोयला चोरी को लेकर राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाने पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कोयला चोरी रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है यदि भारत सरकार झारखंड से कोयला चोरी रोकना चाहती है तो राज्य सरकार को 50000 करोड़ दे. इस राशि से हम पुलिस संसाधन को मजबूत करेंगे और एक छटाक कोयला चोरी नहीं होगी.