कोयला चोरी रोकने के लिए केंद्र दे 50 हजार करोड़- वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
झारखंड में कोयला चोरी रोकने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से राशि की मांग की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 26, 2026 at 11:18 PM IST
रांचीः झारखंड में अवैध खनन की वजह से हो रहे राजस्व क्षति पर छिड़े बहस के बीच राज्य के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से झारखंड में कोयला चोरी रोकने के लिए 50000 करोड़ की मांग की है.
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के द्वारा अवैध खनन और कोयला चोरी को लेकर राज्य सरकार को दोषी ठहराया जाने पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कोयला चोरी रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है यदि भारत सरकार झारखंड से कोयला चोरी रोकना चाहती है तो राज्य सरकार को 50000 करोड़ दे. इस राशि से हम पुलिस संसाधन को मजबूत करेंगे और एक छटाक कोयला चोरी नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि हमारा राज्य पुलिस सीमित संसाधनों में कई जिम्मेदारियों को निभा रही है. कानून व्यवस्था से लेकर नक्सल हिंसा रोकने के लिए कदम उठा रही है. ऐसे में आप हमारा एमएमडीआर से सेस वसुलने का अधिकार छिन लेते हैं और कहते हैं कोयला चोरी रोकिए.
कोयला चोरी रोकने के लिए आर्थिक और मानव संसाधन उपलब्ध कराएं- वित्त मंत्री
सदन के बाद विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कोयला चोरी रोकने के लिए आर्थिक और मानव संसाधन केंद्र सरकार उपलब्ध कराए. उन्होंने कहा कि धनबाद के बाद बिहार से सटे क्षेत्र में रात दिन पुलिसिंग की आवश्यकता है. इसके लिए हमें पुलिस फोर्स चाहिए और फोर्स के लिए पैसा चाहिए पैसा की बात तो दूर जो हम सेस ले रहे थे उसको भी अपने रोकने का काम किया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा आकलन है कि करीब 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात करनी होगी. इसके लिए हमें उन्हें नियुक्त करना होगा इसके अलावे आर्म्स और गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए चाहिए. इसके लिए हमें पैसा चाहिए उसे केंद्र सरकार उपलब्ध कराए. इसके बाद ही कोयला चोरी रोकी जा सकेगी लेकिन यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है तभी मैंने कहा है कि बच्चा आपका और देखने की जिम्मेदारी आप मुझ पर दे रहे हैं.
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