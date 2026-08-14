पलामू में वन महोत्सव: मंत्री ने कहा- जंगल को बचाने के साथ साथ वहां के लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए

पलामू में वन महोत्सव: मंत्री ने कहा- जंगल को बचाने के साथ साथ वहां के लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए
पलामू में वन महोत्सव कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए.
Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST
पलामूः जंगल को बचाने के साथ-साथ जंगल में रहने वाली आबादी को आजीविका से जोड़े जाने की भी बात होनी चाहिए. जंगल में रहने वाले लोगों के आजीविका में बदलाव के लिए वित्त विभाग मदद करने को भी तैयार है. यह बात झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में वन महोत्सव के दौरान कही है.
दरअसल, पलामू के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वन विभाग के द्वारा 77वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया. इस महोत्सव में बोलते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जंगल में रहने वाले आबादी के लिए आजीविका की बात की और कहा कि वित्त विभाग मदद करने को तैयार है. वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण बेहद ही जरूरी है.
इस दौरान नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी परिसर में वित्त मंत्री सांसद एवं अन्य अतिथियों के द्वारा पौधारोपण भी किया गया. मौके पर सांसद और विधायक ने भी पर्यावरण की संरक्षण की बात कही और लोगों से पेड़ लगाने की अपील की.
इस वन महोत्सव में पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, कुलपति डॉ दिनेश कुमार सिंह, डीएफओ सत्यम कुमार, नगर आयुक्त रंजीत लाल, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार समेत अधिकारी मौजूद रहे.
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