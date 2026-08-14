ETV Bharat / state

पलामू में वन महोत्सव: मंत्री ने कहा- जंगल को बचाने के साथ साथ वहां के लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए

पलामू में वन महोत्सव कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए.

Finance Minister Radhakrishna Kishore attended Van Mahotsav program in Palamu
पलामू में वन महोत्सव कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जंगल को बचाने के साथ-साथ जंगल में रहने वाली आबादी को आजीविका से जोड़े जाने की भी बात होनी चाहिए. जंगल में रहने वाले लोगों के आजीविका में बदलाव के लिए वित्त विभाग मदद करने को भी तैयार है. यह बात झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में वन महोत्सव के दौरान कही है.

दरअसल, पलामू के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में वन विभाग के द्वारा 77वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया. इस महोत्सव में बोलते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जंगल में रहने वाले आबादी के लिए आजीविका की बात की और कहा कि वित्त विभाग मदद करने को तैयार है. वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण बेहद ही जरूरी है.

Finance Minister Radhakrishna Kishore attended Van Mahotsav program in Palamu
पलामू में वन महोत्सव कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (ETV Bharat)

इस दौरान नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी परिसर में वित्त मंत्री सांसद एवं अन्य अतिथियों के द्वारा पौधारोपण भी किया गया. मौके पर सांसद और विधायक ने भी पर्यावरण की संरक्षण की बात कही और लोगों से पेड़ लगाने की अपील की.

इस वन महोत्सव में पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, कुलपति डॉ दिनेश कुमार सिंह, डीएफओ सत्यम कुमार, नगर आयुक्त रंजीत लाल, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार समेत अधिकारी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- 77वां वन महोत्सवः मुख्यमंत्री का आह्वान- हर व्यक्ति लगाए एक फलदार पौधा, पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 77वें वन महोत्सव का आयोजन, CM हेमंत सोरेन बोले- आने वाली पीढ़ी न झेले 'विनाश का दंश'

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में निकाली गई पर्यावरण बचाओ साइकिल यात्रा, दूधमटिया वन महोत्सव के तहत लगेगा मेला

TAGGED:

जंगल में रहने वाले के लिए आजीविका
PALAMU
VAN MAHOTSAV PROGRAM
MINISTER RADHAKRISHNA KISHORE
VAN MAHOTSAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.