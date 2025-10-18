वित्त मंत्री ने क्यों कहा कि विधि विभाग के परामर्श के विपरीत होता है कार्य! पढ़ें पूरी खबर
पलामू में आयोजित पंचायत सचिवों के सम्मेलन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाग लिया.
Published : October 18, 2025 at 4:35 PM IST
पलामू: भ्रम की स्थिति होने पर वैधानिक परामर्श, विधि विभाग से मांगा जाता है. विधि विभाग द्वारा जब परामर्श दिया जाता है तो उसके विपरीत कार्य होता है. यह बात झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में पंचायत सचिवों के सम्मेलन में कहीं. वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्री रहते उन्होंने विधि विभाग के परामर्श के मामले में अनुभव किया है.
'पंचायत सचिव के सेवा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार को पत्र लिखूंगा पत्र'
पलामू में पंचायत सचिवों का प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ. इस सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि पंचायत सचिवों की सेवा नियमावली में संशोधन को लेकर वह सरकार को पत्र लिखेंगे.
वित्त मंत्री ने कार्मिक विभाग के कार्यों को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तय समय पर सभी को प्रमोशन मिलना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि यह गलत है कि एक डिपार्टमेंट के जुड़े लोगों को प्रमोशन मिलता है जबकि दूसरे लोग कुंठित रह जाते हैं. पंचायत सचिव विकास योजनाओं की जड़ है, इन्हें मजबूत करना बेहद जरूरी है.
पंचायत सचिव ने राजस्व कर्मचारी की तरह मांगा प्रमोशन
दरअसल, पंचायत सचिव के सम्मेलन में कई मुद्दों को उठाया गया है. सम्मेलन में पंचायत सचिवों ने कहा कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव एक ही तरह से नियुक्त होते हैं. राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक, अंचल पदाधिकारी, स्कूटी मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर हो होते हैं लेकिन एक पंचायत सचिव, पंचायत सचिव के पद पर भर्ती होता है और वहीं से रिटायर हो जाते हैं. पंचायत सचिव के कंधे पर राज्य सरकार के विकास योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी होती है.
