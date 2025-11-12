ETV Bharat / state

93वां राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक: बैंकों के रवैये पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जताई नाराजगी

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में नाराजगी जताई है. उन्होंने बैंकों को कई अहम दिशा निर्देश दिए.

Bankers Committee Meeting In Ranchi
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकर्स को संबोधित करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में एक बार फिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की नाराजगी देखी गई. झारखंड मंत्रालय में वित्त विभाग के अधिकारी समेत भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य के सभी अग्रणी बैंक और राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधकों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्य के बैंकों के रवैये से वित्त मंत्री नाराज दिखे.

अपने संबोधन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के 19 बैंकों के सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में खराब प्रदर्शन और देवघर, पश्चिम सिंहभूम, रांची सहित 6 जिलों में जिलास्तर पर बैठक नहीं होने पर नाराजगी जताई. इसके अलावे कुछ बैंकों द्वारा SLBC को समय पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने, इंडसइंड बैंक का एनपीए लगभग 11 गुना बढ़ने, फिनो बैंक का Inactive Banking Correspondance कम नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और इसमें जल्द से जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध और समग्र प्रयास से इसमें कम समय में सुधार संभव है.

बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकर्स को संबोधित करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ा

93वीं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अधिकारियों ने राज्य में पिछले तिमाही ऋण जमा अनुपात (CD-Ratio) 51.32% से बढ़कर 52.48% होने की जानकारी दी, जिसका स्वागत किया गया. अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. राज्य में ऋण जमा अनुपात में निरंतर सुधार वित्तीय प्रणाली पर जनता का भरोसा परिलक्षित करता है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रगति समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले तिमाही ऋण जमा अनुपात (CD-Ratio) 51.32% से बढ़कर 52.48% हुआ है. उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है, लेकिन धीमा है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता समावेशी वित्तीय विकास को सुदृढ़ करना है. जिसके अंतर्गत बैंक ग्रामीण वंचित तबकों, लघु उद्यमियों, कृषकों और स्वरोजगार से जुड़े युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बैठक में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. साथ ही राज्य में बैंक की नई शाखा खोलने पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैंकों को शाखा विस्तार का निर्देश

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने यह जानना चाहा कि प्रति एक लाख जनसंख्या पर कितनी बैंक शाखाएं होनी चाहिए. इस पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अधिकारियों ने जानकारी दी कि देश में औसतन प्रति एक लाख जनसंख्या पर 17 बैंक शाखाएं हैं, जबकि झारखंड में यह संख्या मात्र 10 है. बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि पिछली बैठक से अब तक केवल 13 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं. इस पर वित्त मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए वार्षिक योजना बनाकर शाखा विस्तार की गति में तेजी लायी जाए.

गुरुजी क्रेडिट कार्य योजना की समीक्षा

इसके अतिरिक्त गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि वर्तमान में लगभग 1400 आवेदन लंबित हैं. इस पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जताई और संबंधित बैंकों को 15 दिसंबर तक सभी लंबित आवेदनों का निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया.

Bankers Committee Meeting In Ranchi
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उपस्थित मंत्री और बैंकर्स. (फोटो-ईटीवी भारत)

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकर्स के ऊपर आर्थिक आय के साधन बढ़ाने की पूरी संभावना है. वर्तमान में राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय 1,05,274 रुपये है, जबकि गिरिडीह, पलामू, चतरा, गढ़वा, दुमका, साहिबगंज आदि जिलों में यह मात्र 50-60 हजार के बीच है. प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है.

ये भी पढ़ें-

बैंकर्स समिति बैठक: झारखंड में ऋण-जमा अनुपात में हुई वृद्धि, वित्त मंत्री ने कहा- यह सकारात्मक संकेत है

निजी बैंक का जोनल ऑफिस झारखंड से बिहार किया जा रहा शिफ्ट, वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी

झारखंड के किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा - Relief To Jharkhand Farmers

TAGGED:

BANKERS COMMITTEE MEETING IN RANCHI
MINISTER RADHAKRISHNA KISHORE
JHARKHAND FINANCE MINISTER MEETING
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
BANKERS COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.