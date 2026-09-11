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वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा आरोप, कहा- केंद्र सरकार झारखंड के साथ अपराधी की तरह कर रही है व्यवहार

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 8:47 PM IST

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रांची: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि या तो भारत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हो गई है, या फिर कमजोर नहीं है तो जानबूझकर झारखंड को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है, क्योंकि यहां उनकी सरकार नहीं है.

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ग्रांट-इन-एड में लगातार 10 वर्षों से पैसों की कटौती की जा रही है. जी राम जी योजना से हमें 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. एमएमडीआर एक्ट में संशोधन से हमें 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है. इसी तरह जीएसटी में हुए बदलाव से हमें 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यानी कुल मिलाकर हमें 22,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई है. यह सब केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंड को हो रहा है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा आरोप (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है. हमने पिछले दिनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राजस्व संग्रह में तेजी लाई जाए और लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करने का जुनून होना चाहिए. हमारे निर्देश के बाद विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है. मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर में जब मैं समीक्षा करूंगा, तो राजस्व संग्रह का लक्ष्य ही नहीं, बल्कि उससे अधिक राशि प्राप्त कर लेंगे.

भारत सरकार झारखंड के साथ अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है — वित्त मंत्री

उन्होंने कहा कि हमारा बजट 1,58,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें 1,25,000 करोड़ रुपये का टैक्स राज्य और केंद्र से हमें प्राप्त होता है. भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड को देय राशि समय पर मिले. लेकिन केंद्र सरकार के सामने राजनीतिक नैतिकता का ह्रास हुआ है. हमने इंदिरा जी के जमाने को भी देखा है. उस समय भी केंद्र और राज्य के बीच काफी मतभेद होते थे, लेकिन वे विचारों तक सीमित रहते थे. अगर राज्यों की कोई हिस्सेदारी बनती थी तो कोई कटौती नहीं होती थी.

उन्होंने आगे कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर करो. यह उसी तरह की बात हो गई है जैसे किसी भवन में कोई अपराधी या आतंकवादी घुस गया हो, तो उसे बाहर निकालने के लिए बिजली बंद कर दो, पानी बंद कर दो, ताकि वह स्वतः सरेंडर कर जाए. इस तरह की सोच यदि लोकतंत्र में हो तो अच्छी बात नहीं है.

एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार द्वारा गाड़ी एवं एम्बुलेंस की खरीद में वित्तीय कमी के कारण आ रही रुकावट वाले आरोप को खारिज करते हुए कहा कि एम्बुलेंस खरीद को लेकर संचिका जरूर आई थी, लेकिन उस पर मैंने चालक एवं अन्य सुविधाओं को लेकर जिज्ञासा प्रकट की है.

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